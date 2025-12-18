Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

«Вперше я почув це з вуст американських переговірників, і пан Стів Віткофф тут був однозначним, що Америка буде залучена до гарантій безпеки для України таким чином, щоб у росіян не було жодних сумнівів, що (в разі порушення умов з боку росії) відповідь США буде військовою», – прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету та процвітання України є невід'ємною частиною ширшої євроатлантичної безпеки. Вони чітко заявили, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне та суверенне майбутнє, вільне від страху перед майбутньою російською агресією», – зазначено у спільній заяві лідерів низки європейських країн та інституцій ЄС. Під заявою підписалися: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, данська прем’єрка Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Нідерландів Дік Схооф, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон, британський прем’єр Кір Стармер, а також глави Єврокомісії і Євроради Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, можливо, вперше від початку повномасштабного вторгнення росії з'явився реальний шанс на мир у війні рф проти України. Він запропонував росії влаштувати перемир'я на Різдво.

«Це вже 32 засідання Контактної групи з питань оборони України. І це не перший раз, коли люди в Україні та по всій Європі покладають свої надії й очікування на новий мирний процес. Учора в Берліні ми досягли спільного розуміння мети між Європою, Україною та Сполученими Штатами щодо мирних переговорів і гарантій безпеки для України. Тепер від нас залежить зберегти цю єдність і перетворити її на тиск на росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів», – міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив на засіданні Контактної групи («Рамштайн») про наміри передати Україні ракети Sidewinder з власних запасів для посилення протиповітряної оборони.

«Протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом. Тому сьогодні я можу підтвердити найбільшу однорічну інвестицію Великої Британії в протиповітряну оборону України. Це 600 мільйонів фунтів», – міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі.

Європарламент вдасться до так званої процедури терміновості для прискорення ухвалення «репараційної позики» Україні, якщо лідери ЄС домовляться про використання російських заблокованих активів на користь України.

Державний німецький банк розвитку KfW через новий фінансовий інструмент на суму 45 млн євро буде стимулювати інвестиції німецьких компаній в Україну.

Японське агентство міжнародного співробітництва розробило моделі фінансової підтримки бізнесу в Україні.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вкотре зазначила, що Європейський Союз наразі не розглядає можливість зняття санкцій із росії, навпаки, вважає за потрібне посилювати тиск на неї.

«російське керівництво чітко дало зрозуміти, що воно хоче кинути виклик, обмежити, розділити і, зрештою, знищити НАТО. Нашим союзникам зрозуміло, що ризик для НАТО і Сполученого Королівства з боку росії зростає», – головнокомандувач Збройних сил Сполученого Королівства Річард Найтон попередив, що його країна повинна краще підготуватися до потенційної загрози.

Служба безпеки Латвії рекомендує жителям своєї країни в прийдешні різдвяні та новорічні свята не їхати до росії або білорусі, попереджаючи про високі ризики вербування та провокацій на територіях цих країн.

Паливний термінал російської компанії «Лукойл» в аеропорту Кишинева буде конфісковано, повідомив прем'єр-міністр Молдови Олександр Мунтяну. Він уточнив, що всі активи нафтового комплексу, що потрапив під санкції США, повинні перейти у власність республіки протягом 20 днів.

Дефіцит федерального бюджету росії, який за підсумками поточного року може перевищити 5,7 трлн руб., зберігатиметься як мінімум до 2042 року. Це випливає із прогнозу уряду рф.

москва буде далекою від мети зайняти 20 % світового ринку зрідженого природного газу до 2030 року, яку вона поставила перед собою в надії монетизувати величезні запаси газу в Арктиці.

Дві третини приросту російського ВВП, про який цього року звітує росстат, припадає на військово-промисловий комплекс, який у тризмінному режимі штампує танки та бомби для армії, що воює в Україні. Із 0,6 % економічного зростання в третьому кварталі 0,4 відсоткового пункту забезпечив сектор «держуправління та забезпечення безпеки». Частка ВПК нового ВВП, який генерує економіка, цього року збільшилася майже втричі. Так, на кінець минулого року він забезпечував 1 відсотковий пункт із 4,3 % зростання.

Витрати росії на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) після початку війни з Україною обвалилися до мінімуму в сучасній історії країни. Минулого року на НДДКР було виділено менше 1 % ВВП.

За десять місяців виробництво автомобілів скоротилося на 22,2 % в річному вираженні. Лише в жовтні спад досяг 38,4 %, що є антирекордом серед усіх галузей промисловості. Виробництво вантажівок та спецтехніки також скоротилося. Проблеми автопрому спричинять соціальну напруженість, особливо в орієнтованих на автопром містах – Тольятті, Набережних Човнах, Нижньому Новгороді.

Сума неоплачених розстрочок росіян з придбаних новобудов на 1 грудня становила 1,5 трлн руб. (17 % укладених договорів).

Водії «Яндекс.Таксі» оголосили страйк. До нього приєдналися таксисти в Єкатеринбурзі, Рязані, Костромі, Казані, Іжевську, Самарі, Кірові, москві, Калінінграді, Волгодонську, Орську та Уфі.

«У росії повністю заблокують YouTube в найближчі півроку», – заявив заступник голови комітету держдуми з інформполітики, інформтехнологій та зв'язку Андрій Свинцов.

У 2025 році зафіксували 225 великих витоків даних російських компаній. Найбільшому ризику зломів піддалися ритейл, сфера охорони здоров'я, державні служби та інформаційні технології.

Літак Boeing 777 російської авіакомпанії Nordwind Airlines перервав рейс із москви на Кубу через загоряння двигуна. Це вже другий із початку місяця інцидент із загорянням двигуна в літака російської авіакомпанії під час рейсу. У 2025 році кількість інцидентів з літаками російських авіакомпаній на тлі санкцій і відсутності виробництва запчастин зросла приблизно в чотири рази рік до року.

фсб зможе з 1 квітня 2026 року безперешкодно отримувати копії баз даних будь-яких організацій, що працюють у росії, без рішення суду.

Патріарх рпц кирило заявив, що росіяни мають бути вдячні богу за країну, владу і «все те, що сьогодні коїть росія».

Кожен 10-й дитячий майданчик у росії становить загрозу для життя дітей через поламане обладнання, а частина об'єктів перебуває в безгосподарному стані.

Франція на тлі звільнення політв'язнів закликала владу білорусі зупинити репресії та налагодити «діалог з усіма верствами суспільства».

З моменту повномасштабного російського вторгнення до України до жовтня 2025 року Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 55 осіб, підозрюваних у роботі на іноземні спецслужби, з них 11 – громадяни білорусі.

Відновлення залізничного сполучення з білоруссю неможливе через ризик безпеки для поляків. Про це заявили в міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

У листопаді продажі вантажівок МАЗ у росії впали на 39 % рік до року. За місяць у сусідній країні придбали лише 266 машин білоруського виробника. За січень–листопад МАЗ продав до рф 2 859 машин, і це провал: минулого року було продано 6 406 автомобілів, позаминулого – 4 391.

