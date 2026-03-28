Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що американська зброя в межах механізму PURL, зокрема системи ППО та ракети до них, продовжуватиме постачатися в Україну. За словами генсека, НАТО навчається на досвіді України, а також ділиться своїми знаннями з Україною.

«Він (путін) та його поплічники не повинні мати жодних сумнівів: ми завжди захищатимемо наш суверенітет і підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно», – заявив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Стармер. Також він наполягає на необхідності продовження підтримки України, зазначивши, що росія не перемагає у війні.

«Комісія (Єврокомісія) просувається у технічній роботі щодо впровадження кредиту. Ми будемо готові діяти швидко, щоб надати цю підтримку, як тільки в Раді ЄС буде досягнуто згоди», – єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс про кредит ЄС Україні на 90 млрд євро.

Міністр фінансів Чехії Алена Шиллерова запевнила, що її уряд абсолютно підтримує Україну і прагне якнайшвидшого розблокування кредиту ЄС у 90 мільярдів євро.

Депутат Європейського парламенту Дайнюс Жалімас вважає, що досвід України потрібен Європі, якщо вона серйозно розмірковує над посиленням оборони континенту, зокрема у форматі Ради безпеки Європи, у разі її створення в майбутньому.

Швеція долучилася до угоди про створення Спеціального трибуналу з питань злочину агресії росії проти України.

«росія залишається найбільшою і прямою загрозою для нашої безпеки та миру і стабільності в євроатлантичному регіоні», – повідомляється в доповіді генсека НАТО Марка Рютте.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр переконаний, що Європа має забезпечувати свою безпеку від росії, а не разом із нею, з огляду на російську війну проти України. «Так само, як я вважаю, що у відносинах з росією не буде повернення до 24 лютого 2022 року», – заявив він.

Прем'єр-міністр Cполученого Королівства Кір Стармер повідомив, що уряд дозволив армії проводити висадку на борт російських суден, які Лондон вважає частиною мережі, що забезпечує москві можливість експортувати нафту в обхід західних санкцій. Британські військові можуть брати під свій контроль танкери та інші судна, які не підкоряються їхнім наказам, озброєні або використовують електронні засоби боротьби.

Міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі заявляє про рішучу налаштованість збільшити зусилля для того, щоб зменшити фінансування військової машини росії. Він сказав, що Велика Британія та її союзники вже зупинили 200 з майже 600 кораблів, але додав, що «ми також сповнені рішучості подвоїти дії, які можуть допомогти ще більше закрутити гайки путіну і його потоку фінансів, що підтримують його незаконну війну в Україні».

Міністри оборони Австралії та Німеччини Річард Марлес і Борис Пісторіус підписали меморандум про співпрацю в галузі космічної оборони, що передбачає спільну розробку системи раннього попередження для виявлення космічних загроз із боку Китаю та росії.

Суд ЄС підтвердив заморожування коштів п'яти російських олігархів. Ідеться про дмитра пумпянського, тиграна худавердяна, віктора рашнікова, дмитрія мазепіна та германа хана.

У Зімбабве повідомили про загибель 15 громадян, завербованих для участі у війні росії проти України. Уряд Зімбабве активізує дипломатичні зусилля для повернення додому 66 громадян країни, які залишаються живими.

російська промисловість завершила лютий у мінусі. Після падіння на 0,8% у січні обсяги виробництва в країні минулого місяця скоротилися на 0,9%. Із 28 галузей, які відстежує росстат, у рецесії опинилися 22.

російська вугільна промисловість – одна з найбільших сировинних галузей економіки, яка налічує 150 тисяч зайнятих і понад 30 мономіст, продовжує занурюватися в найсильнішу з 1990-х кризу. Кількість збиткових вугільних компаній на рф стрімко зростає: зараз у «червоній зоні» перебуває 62 підприємства, з яких 20 уже призупинили видобуток, а 14 ухвалили рішення про ліквідацію чи консервацію. За підсумками минулого року вугільники отримали сальдований збиток на 408 млрд рублів – рекордний в історії галузі. Рік «у мінусі» закрили три з чотирьох підприємства галузі, причому кожна тонна видобутого вугілля в середньому приносила близько 1000 рублів втрат. Нинішнього року ситуація для вугільників погіршиться: прогнозують, що сальдований збиток галузі збільшиться ще на 41%, до 576 млрд рублів. У результаті за накопиченим підсумком 2024–2026 рр. вугільна галузь втратить більше 1 трлн рублів.

Група «мечел» у 2025 році скоротила видобуток вугілля на 33%.

Рітейлер Concept Group закрив у 2025 році 47% магазинів. Основним акціонером є АФК «сістема» мільярдера владіміра євтушенкова. Виторг компанії в 2025 році скоротився на 4% рік до року, до 8,7 млрд руб., а чистий збиток склав 298 млн руб.

Арбітражний суд визнав банкрутом «Сади Бештау», що управляє 250 га яблучних насаджень на ставропіллі. Знайти покупця на актив буде важко: інвестори масово виходять із виробництва на росії плодових культур. У лютому цього року суд визнав банкрутом ЗАТ «центрально-чорноземна плодово-ягідна компанія», великого виробника яблук у чорнозем'ї, який управляв 2,5 тис. га садів.

російські ресторани на початку 2026 року зіткнулися з падінням відвідуваності у масштабах, яких не бачили кілька десятиліть. Рік до року трафік у багатьох ресторанних мережах знизився на 30–40%. З початку року трафік та виручка в ресторанах виявилися мінімальними за останні 25 років.

Число закладів громадського харчування у великих містах рф скоротилося на 5%.

У січні–лютому кількість заявок від підприємців на відкриття точки громадського харчування за франшизою знизилася на 47,5% рік до року. У сегменті кав'ярень попит скоротився на 51%.

З 1 травня 2026 року росіянам заборонять вивозити з країни афіноване золото у злитках загальною вагою понад 100 грамів.

Відправлені на російські будівництва північнокорейці працюють по 16 годин на добу майже без вихідних, живуть в антисанітарії й отримують на руки близько $10 на місяць. Багато північнокорейців навіть не знають, на кого саме працюють, оскільки їх наймають, порушуючи санкції ООН. Паспорти в них вилучають одразу після прибуття до росії та передають співробітникам спецслужб кндр.

путін вимагає «якнайшвидше» обмежити росіянам іноземне кіно. «Квотування» призведе до краху незалежних кінопрокатників, зникнення з прокату більшої частини зарубіжних фільмів, насамперед серйозного кіно, і передачі фінансових потоків від прокату іноземного кіно, що залишилося, під контроль сім'ї друга путіна юрія ковальчука або структур «газпрому».

На рф дозволять використовувати твори літератури без згоди правовласників, які не є авторами, якщо спадкоємець забороняє використання цих творів на росії.

Дефіцит кадрів у підрозділах федеральної протипожежної служби рф перевищив 20% і продовжує зростати. Найбільш гостро кадрове питання стоїть у головних управліннях мнс по москві, володимирській, магаданській, тульській областях та удмуртії.

Некомплект працівників московської поліції становить від 30% до 50% залежно від підрозділу, а черга на отримання ними житла може розтягнутися на 90 років.

Відвідуваність ресторанів та барів москви скоротилася на 12%.

Європейські інституції та низка країн-членів Євросоюзу в 108-му річницю проголошення Білоруської Народної Республіки привітали білорусів із Днем Волі.

У білорусі продовжують зростати складські запаси готової продукції на підприємствах. У січні–лютому цього року вони становили 90,6% від середньомісячного обсягу виробництва. Рік тому показник був помітно нижчим – 75,7%.

У рб на початку 2026 року різко зросла частка збиткових організацій. За підсумками всього 2025 року зі збитками працювало 13,3% підприємств, проте вже в січні 2026 року їхня частка підскочила до 31,9%.

Прокуратура рб визнала «екстремістським» колишній білоруський державний герб «Погоня».

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»