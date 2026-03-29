Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про незмінні прагнення президента США Дональда Трампа врегулювати російсько-українську війну шляхом переговорів.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що розраховує на збереження уваги президента США Дональда Трампа до війни рф проти України і сподівається, що той не відмовиться від обіцянки її завершити.

Державний департамент США оголосив про виділення допомоги на суму 25 млн доларів на програми повернення та реабілітації насильно депортованих росією українських дітей.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро запевнив, що Європа не зменшує підтримку України на тлі війни на Близькому Сході.

«Усе, за що союзники та партнери НАТО сплатили через (механізм) PURL, було доставлено або продовжує надходити до України», – речниця НАТО Елісон Гарт про зброю для України.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про звільнення від відповідальності громадян Польщі, які воюють чи воювали у складі ЗСУ у війні проти росії.

Заступниця Верховного комісара ООН з прав людини Нада Аль-Нашиф зазначила, що небезпека для цивільного населення в Україні зростає через атаки російських дронів. Кількість жертв за перші два місяці цього року свідчить про майже вдвічі більше втрат порівняно з минулим роком.

Чеські ініціативи Dárek pro Putina і Team4Ukraine зібрали понад 5 млн чеських крон на біонічні протези для українського ветерана.

Двопартійна група американських сенаторів має намір подати законопроєкт про введення санкцій проти високопосадовців, які причетні до блокування допомоги Україні. Законопроєкт назвали Block putin Act («Про блокування путіна»). Автори документа – демократка Джин Шахін та республіканець Том Тілліс.

Канада оголосила, що додає до санкційного списку ще сто танкерів «тіньового флоту» рф. «Канада залишається непохитною у своїй відданості суверенітету України та українського народу, який рішуче захищає свої права від руйнівних та агресивних дій путіна. Доки росія не припинить свою агресію, Канада продовжуватиме посилювати тиск за допомогою санкцій, у координації зі своїми союзниками та партнерами», – заявила глава МЗС Аніта Ананд.

Також Канада запровадила нові санкції проти Ірану через надання ним військової підтримки росії.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас звинуватила росію в наданні Ірану розвідувальної інформації, яка допомогла Тегерану вдарити по військових об’єктах США на Близькому Сході, щоб «бити по американцях, вбивати американців».

«Реалізацію спільного з лукойлом проєкту розробки родовищ Каламкас-море та Хазар призупинено через санкції», – повідомив голова правління Казмунайгазу Асхат Хасенов.

«Економіка росії різко уповільнила зростання», – заявив голова правління ВТБ андрій костін.

Влада рф вмовляє російські компанії розміщувати більше акцій на біржі, але більшість угод виявляються збитковими для інвесторів. За підсумками 2025 р., лише 7 із 19 компаній, що вийшли на IPO у 2024–2025 рр., змогли збільшити вартість своїх акцій порівняно з первісною ціною.

На росії індекс споживчої впевненості у першому кварталі 2026 року знизився до мінус 12%. Одночасно погіршилися як оцінки поточної ситуації, так й очікування населення. Частка респондентів, які сподіваються на покращення економічної ситуації протягом року, знизилася до 19%, тоді як частка негативних оцінок зросла до 32%.

85% російського бізнесу або критично залежить від мобільного інтернету, або втрачає конкурентоспроможність без нього.

Частка проблемних корпоративних кредитів у дрібних банках рф у 2025 році зросла до 7,3%.

За підсумками 2025 року обсяг російського ринку поліграфічних послуг та копіювання носіїв інформації зменшився на 4,3% порівняно з 2024 роком.

У 2025 році на росії було вироблено близько 148 тис. контрольно-касових апаратів, що на 63,8% менше, ніж роком раніше.

Магістральні літаки іноземного виробництва, як і раніше, забезпечують близько 80 % усього пасажиропотоку на росії, проте їхнє обслуговування стикається з відсутністю капітальних ремонтів двигунів.

За даними на листопад – грудень, середня вартість нового автомобіля на росії становить 2,8 млн рублів ($34 тис.). Різниця в цінах між брендами – 1,37 млн рублів у LADA до 4,5 млн у китайських марок преміум-сегмента.

Середній бюджет ремонту квартири на росії наблизився до півмільйона рублів.

Залізнична держмонополія ржд звітувала про падіння прибутку у 2025 році у 22 рази після зниження навантаження на тлі уповільнення економіки та зростання витрат на обслуговування боргу. Прибуток скоротився до 2,3 млрд рублів з 50,7 млрд рублів.

Голова камазу сергій когогін заявив про відсутність очікувань прибутку за підсумками 2026 року. «Хоч би в нуль вийти», – сказав він. За підсумками 2025-го камаз отримав чистий збиток у 37 млрд руб. Це в 11 разів перевищило показник 2024 року, коли збитки становили 3,35 млрд руб.

План із заміни застарілих ліфтів у багатоквартирних будинках на всій росії буде зірваний через кадровий дефіцит та низьку кваліфікацію монтажників. Нині на рф налічується 13,5 тис. електромеханіків, а кількість ліфтів сягає 800 тис.

Голова найбільшого російського провайдера цифрових послуг «ростелеком» михайло осєєвський заявив про суттєве падіння трафіку в Telegram. «Трафік WhatsApp відсутній взагалі – його практично не існує. WhatsApp помер, Telegram помирає прямо зараз», – сказав він.

Переважна більшість російських лікарів висловилася проти впровадження державного месенджера Max у систему охорони здоров'я. 70% респондентів не підтримують використання програми в медичній сфері.

Жителям бєлгородського прикордоння перестали виплачувати «окопні» надбавки через відсутність грошей у місцевому бюджеті.

Влада бурятії закликала мешканців щомісяця перераховувати частину зарплати на потреби учасників війни проти України. бурятія – економічно неблагополучний регіон, майже 16% населення якого перебувають за межею бідності. За підсумками 2025 року республіка посіла 82 місце у рейтингу російських регіонів за якістю життя, опинившись у четвірці аутсайдерів.

За минулий рік населення білорусі скоротилося ще на 53 тисячі осіб. Щороку країна втрачає по великому районному центру. І це без урахування сотень тисяч тих, хто виїхав на еміграцію. Чисельність населення за роки правління лукашенка скоротилася на 1,2 млн.

білоруський режим ліквідував благодійний фонд KinderVita («КіндерВіта»), який допомагав дітям та молодим людям з онкологічними, гематологічними, імунологічними захворюваннями.

Джерело: szru.gov.ua

