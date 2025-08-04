Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

«Суть в тому, що путін повинен продавати свою нафту. Він продає її Китаю. Він продає її Індії. Він продає її Бразилії. І ці країни тепер зазнають досить значного впливу через те, що ведуть бізнес з росією, а росія не матиме жодних друзів. Вона не матиме жодних торговельних партнерів. І її здатність фінансувати цю війну закінчиться», – посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американський президент Дональд Трамп все ще має важелі впливу для дипломатичного завершення війни в Україні.

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем у відповідь на риторику заступника голови радбезу рф медведєва звернувся до росіян і наголосив, що президент США Дональд Трамп не налаштований на конфлікт, однак готовий до рішучих дій у разі потреби.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перебувають у повній готовності до ядерного конфлікту з росією. Трамп підтвердив, що дав наказ про розгортання американських ядерних підводних човнів після заяв медведєва.

США й НАТО опрацьовують новий підхід щодо постачання Україні зброї, який ґрунтується на оплаті американської зброї коштами європейських членів Альянсу.

«Це чудова новина, вітаю лідерство Німеччини! Це допоможе Україні захистити свій повітряний простір, захистити свій народ і стримати російську агресію», – генеральний секретар НАТО Марк Рютте щодо рішення Німеччини надати Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про роботу над двома наступними пакетами військової допомоги для України.

«Моя твереза оцінка така: путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, є надзвичайно важкою», – глава МЗС Сполученого Королівства Девід Леммі.

російський бізнес зіткнувся з новою хвилею проблем в Об'єднаних Арабських Еміратах, які після війни стали великим хабом для паралельного імпорту та фінансових зв'язків росії із зовнішнім світом. В останні місяці банки ОАЕ запустили «зачистку» компаній із рф, кількість яких у країні перевищила 4 тисячі, а також посилили контроль за платежами. Від 20 до 30 % російських компаній в ОАЕ зіткнулися з перевірками, обмеженнями операцій або прямим закриттям рахунків. В ОАЕ прагнуть виявляти клієнтів, діяльність яких слабко пов'язана із країною, або взагалі не має до неї відношення. Крім того, банки стежать за дотриманням санкцій: рахунки закриваються не лише підсанкціонним компаніям, а й тим, хто працює з контрагентами, включеними до «чорних списків» США, ЄС та Британії.

Товарообіг росії та Болгарії 2024 року становив $1 млрд, що на 74 % нижче за рівень 2023 року – тоді цей показник досяг $4,2 млрд.

Азербайджанське видання Minval Politika у своїх публікаціях почало замінювати назви російських міст на ті, що вийшли із вжитку. Так, в одній із статей Оренбург назвали Оринбором, а Калінінград – Кенігсбергом. Дісталося й річці Волзі – тепер у публікаціях місцевих ЗМІ вона Ітіль. Причиною став черговий виток конфлікту між країнами: напередодні ввечері МЗС Азербайджану вимагало від російського агентства ТАСС вибачень за матеріал, у якому місто Ханкенді було названо Степанакертом – така назва використовувалася до 2023 року.

Підприємства агропрому на тлі падіння врожайності та недоступності імпортного насіння з січня по червень скоротили обсяг відвантаження цукрових буряків на 51,3 % у річному вираженні, до 1,9 млн тонн, незважаючи на загальне збільшення площ під культурою. Після зниження виробництва буряків падає і виготовлення цукру. За перше півріччя 2025-го в країні вироблено 654,4 тисяч тонн білого цукру без добавок, це менше, ніж у той же період попереднього року, на 28,4 %.

Як одна з найбільших енергетичних держав світу і займаючи третє місце на планеті з видобутку сирої нафти, росія втретє за останні 7 років опинилася на межі повноцінної паливної кризи. У серпні та вересні в країні можуть знову розпочатися перебої з постачанням бензину. Заборона на експорт палива, яку влада запровадила минулого тижня, не розв'яже проблему: за кордон продаються мізерні обсяги порівняно з внутрішнім споживанням – близько 2,5 млн. тонн за перше півріччя поточного року.

Чистий прибуток енергокомпанії «Т Плюс» за півріччя становив 7,57 млрд руб. – на 43 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Чистий збиток КамАЗу становив у першому півріччі 20,8 млрд руб. За аналогічний період минулого року компанія отримала 641 млн руб. чистого прибутку.

Розрив між повною вартістю кредитів готівкою (ПВК) та прибутковістю вкладів у топ-20 банків рф може досягати 22–24 п. п. На початок серпня 2025 року середня ставка за вкладами на строк до одного року становить 14,4–16,2 % річних. Водночас середня мінімальна ПВК за кредитами готівкою становить майже 24,8 % річних, середня максимальна – 38,7 % річних.

У Держдумі запропонували внести зміни до закону «Про освіту в рф», які дозволяють іноземним громадянам та особам без громадянства навчатися в 10-11-х класах російських шкіл виключно за рахунок власних коштів.

Мінпраці запропонувало не наймати мігрантів без знання російської мови у сферу послуг. Зокрема на посади, які «вимагають соціальної взаємодії». Серед них продавці, водії та медики. Захід «спрямований на поліпшення якості послуг». Наразі іноземців, які приїжджають до росії за квотою, звільнено від складання іспиту з російської мови. У відомстві вважають, що це правило слід переглянути.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість випадків зараження ВІЛ серед російських військовослужбовців збільшилась на 2 000 %. Різке зростання пов'язане як з умовами фронту – незахищеними статевими контактами серед військових та вживанням наркотиків, так і з політикою російської влади, яка під виглядом захисту «традиційних цінностей» посилила тиск на профілактичні та просвітницькі організації, які борються з ВІЛ.

Починаючи з 2022 року, рф стабільно входить до п'ятірки світових лідерів за кількістю нових заражень ВІЛ, поступаючись лише Південній Африці, Мозамбіку, Нігерії та Індії. 2021 року на росію припадало 3,9 % усіх нових випадків ВІЛ у світі – більше, ніж на Танзанію, Уганду, Замбію чи Кенію.

Медійне обличчя РПЦ – протоієрей Ткачов заявив, що фізичні покарання – це погано, але є випадки, коли без них не обійтися. Наприклад, якщо дитина поводиться«надто зухвало». «Для того, щоб фізичні покарання були хоча б іноді вживані більш-менш правильно, потрібна повна сім'я. Потрібно, щоб у дитини був образ і милосердя, і строгості, – сказав Ткачов. – Люди, які терпіли щось у житті, вони краще виростають».

Джерело: szru.gov.ua

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