Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ

«Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, й Польща зокрема, взяла участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку», – прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Я щиро сподіваюся, що президент Трамп запровадить ці санкції», – глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен щодо антиросійських санкцій після 8 серпня.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Україну поділитися своїм досвідом щодо посилення протиповітряної оборони та боротьби з дронами.

Латвія готова приєднатися до ініціативи НАТО щодо озброєння України. Також країна відправить Україні 16 пожежних автоцистерн Державної пожежно-рятувальної служби з аварійно-рятувальним обладнанням.

«Ми вкотре засуджуємо постійну військову присутність росії в окупованих сепаратистських регіонах Абхазії та Південної Осетії, що порушує міжнародне право, а також зобов'язання росії за шестипунктною угодою від 12 серпня 2008 року», – йдеться в заяві дипломатичної служби ЄС з нагоди 17 роковин вторгнення рф у Грузію.

Державні нафтопереробні заводи Індії знову призупинили закупівлю нафти в росії після того, як Дональд Трамп підписав указ про додаткові мита 25 % на індійські товари за енергетичну співпрацю з кремлем. Від барелів сорту Urals відмовилися Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum – вони не планують відкривати тендери на російську нафту у найближчому закупівельному циклі.

Більшість тайських банків припинили масове відкриття рахунків громадянам росії. Тепер відкрити рахунок можна лише за наявності віз певних категорій – B (робоча віза, work permit), ED long (навчання в університеті, термін 4 роки) та ED short (навчання у мовній школі, термін від 1 року). Без таких віз відкриття рахунку стає практично неможливим.

Центробанк рф звітував про те, що в липні вхідні платежі, проведені через його платіжну систему, знизилися на 8,1 %* до середнього рівня II кварталу. Якщо виключити видобуток, нафтопереробку та держуправління, яким властиві різкі коливання, падіння становило 8 %. Це мінімум із червня 2020 р., а без видобутку, нафтопереробки та держуправління – з квітня 2020 р. Якщо зробити поправку на інфляцію, яка у липні різко прискорилася через підвищення тарифів ЖКГ, то падіння ще глибше – 9,3 % та 9,4 %.

Велика частина іноземних суден, які прямують до росії, простоюють на рейді перед заходом до портів. Це призвело до зростання вартості фрахту та витрат на бункерування. У період з 14 по 28 липня зафіксовано стрибок цін на бункерування суден дизельним паливом. На Балтиці та в Азово-Чорноморському басейні воно подорожчало на 13–18 %, до $833–852 за тонну. На Далекому Сході – на 10,3 %, до $828 за тонну. Ставки фрахту нафтових танкерів, які прямують до Індії та Китаю, зросли в середньому на 8,3 % з 21 по 27 липня порівняно з тижнем раніше. За тиждень із 28 липня по 3 серпня ставки зросли на 2,7–3,3 % у портах Балтики (до $8,8–9,2 за барель). У Новоросійську – на 3,6–4 % (до $7–7,7 за барель).

Для російських продавців дорожньо-будівельної техніки (ДБТ) – екскаваторів, навантажувачів, бульдозерів, автокранів та ін. – вже на початку наступного року настане хвиля банкрутств. Причина – підвищення утилізаційного збору, що готується, на спецтехніку (на 15 % – набуде чинності 1 січня 2026-го), перед яким у країну хлинуть імпортні машини з Китаю. Обсяг ввезення китайської техніки, яка вже зараз займає 70 % російського ринку нової ДБТ, до кінця цього року досягне річних запасів.

За підсумками червня у сфері будівництва та нерухомості по всій росії було опубліковано 163,8 тис. вакансій. Це майже на третину менше, ніж в аналогічний період 2024 року. До того ж 48 % російських забудовників планують скоротити штат у другій половині 2025 року. Насамперед під скорочення потраплять співробітники маркетингових, адміністративних і управлінських підрозділів. У першій половині 2025 року понад половину компаній (52 %) вже вдавалися до скорочення чисельності персоналу, при цьому значні скорочення (більше 20 % штату) були зафіксовані у 15 % випадків. Головна причина скорочення – падіння продажів на третину, уповільнення виведення нових проєктів через високу ключову ставку і вартість проєктного фінансування, через що впав попит на послуги архітекторів і проектувальників, а також скорочення витрат на маркетинг.

Цього року в росії збудували лише один із 15 запланованих комерційних літаків. Падіння темпів виробництва пов'язане насамперед із санкціями на імпорт іноземних комплектувальних до росії, а також із високими процентними ставками кредитування, через що інвестори неохоче вкладають кошти у проєкти. У червні 2022 року гендиректор «Ростех» Чемезов повідомляв, що держкорпорація планує випустити понад 110 літаків МС-21, Ту-214 та Іл-114 до 2025 року та близько 500 повітряних суден до 2030-го.

Мінцифри рф планує заборонити великому бізнесу використовувати іноземні хмарні сервіси та програмне забезпечення для зберігання та обробки персональних даних.

Мін'юст рф визнав «небажаною» діяльність британської мережі мовних шкіл International House World Organisation. Вона готувала студентів до складання міжнародних іспитів IELTS та TOEFL.

Яблука в магазинах москви за рік додали майже 40 %.

Ректор петербурзького політехнічного університету назвав тих, хто вступає за квотою «сво», «почесно-проблемним контингентом». У 2025 році квотою у 18 найкращих вишах росії скористалися кілька тисяч учасників військових дій та їхні діти. При цьому 83 % таких абітурієнтів були зараховані без іспитів або не пройшли б на загальних умовах, тому що їхні бали були нижчими за прохідні.

Литва має намір до кінця 2026 року повністю демонтувати інфраструктуру, що поєднує її з енергосистемою білорусі.

«Білоруська залізниця» не виконала зобов'язання щодо корпоративних бондів.

лукашенко неодноразово вимагав від чиновників економити гроші в різних галузях: це стосується держпідтримки села, бюджетників, науки, культури, охорони здоров'я, будівництва шкіл і садків. Однак для співробітників КДБ «грошей шкодувати не треба», заявив він на нараді з питань діяльності цієї структури.

У Могильовській області силовики збирають ДНК родичів людей, які виїхали з білорусі. За останні два тижні було кілька випадків, коли до родичів активістів і колишніх політв'язнів, які виїхали з країни, приходили силовики, щоб взяти генетичний матеріал (слину). Причиною називають формування бази даних ДНК, щоб, у разі необхідності, людей за кордоном «можна було впізнати».

білоруська православна церква додала до своєї назви належність до московського патріархату. На офіційному сайті БПЦ змінили логотип. Якщо раніше там було написано «білоруська православна церква», то тепер назва стала довшою – «білоруський екзархат московського патріархату».

Продажі вантажівок МАЗу в росії в липні впали на 55 %. У рф було зареєстровано минулого місяця 218 вантажівок мінського заводу. Минулого року за той самий місяць було продано 487 одиниць.

