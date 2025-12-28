Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Україна отримала дев’ятий комплекс ППО IRIS-T від Німеччини.

Сенатори від Демократичної й Республіканської партій США засудили вбивства росією мирних жителів України, у той час коли християни по всьому світу святкують Різдво. «Варто повторити, що Президент Зеленський погодився на різдвяне перемир'я, але путін відмовився і наказує солдатам продовжувати вчиняти жорстокі злочини агресії в один із найсвятіших днів християнства… Віра українців – це сильніша сила, ніж зло, розв’язане сьогодні кремлем», – йдеться у спільній заяві.

Голова найбільшої політичної групи Європарламенту Європейської народної партії Манфред Вебер вважає, що німецькі солдати під прапором Європейського Союзу повинні дислокуватися в Україні в разі укладення потенційної мирної угоди. «Після припинення вогню або укладення мирної угоди європейський прапор повинен майоріти на лінії безпеки», – наголосив Вебер.

«…Усі провокації як над Балтійським морем, так і на кордоні з білоруссю були під повним контролем. Дякую майже 20 тисячам наших солдатів, які під час свят пильнують нашу безпеку – і, як бачимо, роблять це надзвичайно ефективно», – міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш щодо інциденту із перехопленням російського військового літака над Балтійським морем.

Міжнародна федерація шахів не дозволила виступати представникам рф та рб під прапорами своїх країн.

З початку повномасштабного вторгнення європейський експорт до росії просів на 61 %, зустрічні поставки – на 89 %. За підсумками січня–вересня 2025 року товарообіг двох сторін знизився на 12,9 % у річному вираженні.

У Казахстані 2025 року силовики порушили 700 справ проти тих, хто завербувався в російські військові формування.

путін заявив, що росіяни зрадіють підвищенню податків, якщо гроші підуть на війну.

«росії необхідно перейти на шестиденний робочий тиждень для прискорення темпів економічного зростання», – заявив академік російської академії наук геннадій онищенко. Він наголосив, що на здоров'ї громадян підвищення трудового навантаження ніяк не позначиться. До цього шестиденний робочий тиждень з вихідним у неділю вводився за йосипа сталіна в 1940 році. Стандартну «п'ятиденку» з 8-годинним робочим днем було встановлено лише у березні 1967 року.

росстат констатував початок падіння російської промисловості.

Посилення санкцій, підвищення відсоткових ставок за кредитами та різке уповільнення економіки після військового буму поставили російську промисловість на межу найсильнішої кризи. За словами топ-менеджерів найбільших промислових компаній, ситуація з продажем їхньої продукції цього року стала гіршою з 1998 року. Оцінки попиту представниками великого бізнесу пробили мінімуми 2009 та 2015 рр., коли в першому випадку вирувала світова фінансова криза, а в другому – на росію обрушилися перші санкції за окупацію Криму. Терпець промисловості у 2025 році урвався. Виробничі плани фабрик і заводів по всій країні цього року скоротилися до найнижчого рівня за останні 16 років. Загальний індекс промислового оптимізму також упав щонайменше з 2009 року.

За підсумками 2025 року продажі нових автомобілів усіх сегментів на російському ринку знизяться на 19 %.

У 2025 році понад 20 російських брендів одягу та взуття закрили всі свої торгові точки. Роком раніше таких компаній було лише чотири. Цілком припинили свою діяльність продавці одягу Incity, Mai Collection, Mudo, Noun, Ready! Steady! Go!, Yollo, взуттєві рітейлери Megatop та Urban Vibes, а також продавці білизни Deseo та Etam. В онлайн перейшли Face Code, I Am Studio, Inspire Girls, Just Clothes, Luzeen, Mollis, Prav.da та ін.

Глава й основний акціонер російського гірничо-металургійного гіганта Норнікель володимир потанін заявив, що дивідендів за 2025 рік не буде. За підсумками 2023 року компанія відмовилася від фінальних дивідендів, і не платила їх за 2024 рік.

Інвестиційна активність на ринку нерухомості росії у найближчій перспективі суттєво уповільниться. За прогнозованими підсумками 2026 року в нерухомість загалом по країні буде вкладено на 30 % менше, ніж у 2025.

У 2026 році зростання цін на непродовольчі товари в рф може досягти 30 %, в деяких категоріях сформується дефіцит.

МОЗ виключило з переліку життєво необхідних та найважливіших лікарських препаратів 20 ліків у зв'язку зі скасуванням поставок препарату на територію росії.

У росії зафіксували сплеск геморагічної лихоманки з нирковим синдромом. Цю інфекцію також називають «мишачою», оскільки гризуни – її головні розповсюджувачі. За десять місяців 2025 року кількість тих, хто заразився на уралі, зросла втричі порівнянно з тим же періодом минулого року. У саратовській, орловській областях та башкирії захворюваність зросла вдвічі, в оренбурзькій області та удмуртії – майже втричі.

У красноярську будівельники метро влаштували страйк через невиплати зарплат. Із січня по жовтень загальна заборгованість щодо зарплат у рф зросла в 6 разів – з 370 млн до майже 2,2 млрд рублів. Із затримками та невиплатами зіткнулися робітники волківського родовища на уралі, ярославського суднобудівного заводу, кінгісеппського механічного заводу, сибірського інституту проектування підприємств машинобудування, а також робітники-вахтовики у свердловській та калінінградській областях, ямало-ненецькому автономному окрузі, красноярському краї, примор'ї, на чукотці.

У шести районах якутії майже вичерпалися запаси вугілля на котельнях. Проблеми з паливом виникли в усть-алданському, чурапчинському, таттинському, мегіно-кангаласському, амгінському та гірському улусах. Причиною стали борги ресурсопостачальних організацій та нестача коштів: підприємства не можуть своєчасно розраховуватися з вугільними розрізами та перевізниками. Зараз у регіоні 42 градуси морозу. якутія посідає друге місце у росії за обсягом вуглевидобутку з показником 49 млн тонн.

У санкт-петербурзі та ленінградській області з 1 січня 2026 року єдину вартість патенту для трудових мігрантів збільшать до 8 тис. рублів. На сьогодні щомісячний платіж за патент в обох регіонах становить 6 тис. рублів.

Вартість стандартної доставки продуктів із магазинів і готової їжі з кафе й ресторанів для жителів санкт-петербурга в середньому по ринку збільшилася на 25 %. Термінова доставка подорожчала більш ніж на 40 %. Восени експерти фіксували і зростання тарифів на таксі – плюс 12 %. За прогнозами, протягом 2026–2027 років вони можуть зрости ще на 20–30 %.

Попит на перельоти ділових мандрівників (які відвідують міста з робочою метою: зустрічі з партнерами, заходи, конференції) до санкт-петербурга в 2025 році скоротився на 22 %, а частка міста в загальному обсязі відрядної активності знизилася до 9 % проти 11 % роком раніше.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що отримав запевнення від керівництва Польщі та Латвії про готовність дотримуватися тієї ж позиції, що й Вільнюс щодо транзиту білоруських добрив.

З початку року картопля у мінську подорожчала на 16 %.

2025 року в рб відбулося 12 затримань представників ЗМІ, 34 обшуки й огляди приміщень. Зафіксовано понад 100 випадків заочного переслідування журналістів. 42 медіапроєкти визнано «екстремістськими формуваннями». 28 представників ЗМІ, як і раніше, залишаються за ґратами.

Джерело: szru.gov.ua

