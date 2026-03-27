Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії

Огляд Служби зовнішньої розвідки України

Єврокомісія ухвалила пропозицію, яка розпочинає процес, що має зафіксувати Європейський Союз членом-засновником Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

Норвегія виділяє 260 млн норвезьких крон (понад $26,8 млн) на програми ООН для переміщених унаслідок війни рф осіб в Україні та за її межами. Також країна надає ще 767 мільйонів крон (понад $79 млн) на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни.

Швеція оголосила про новий пакет гуманітарної підтримки для України на 2026 рік обсягом 240 млн шведських крон (приблизно 22,2 млн євро).

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про постачання ЗСУ додаткових бойових розвідувальних бронетранспортерів CVR(T). «Ми продовжуємо надавати підтримку Україні у боротьбі проти агресора і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно… Латвія завжди виступала і виступатиме за повне відновлення територіальної цілісності та суверенітету України», – заявив Спрудс.

Верховна Рада України підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), яка передбачає залучення 230 млн євро на відновлення дорожньої інфраструктури.

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс зазначив, що новий інструмент фінансування AGILE вартістю 115 млн євро передбачає «повну інтеграцію з Україною», а також швидке фінансування високоризикових проєктів із очікуваним великим впливом.

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що Україна вже готується до чергової воєнної зими та розраховує на подальшу підтримку партнерів.

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Сампіетро заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності винних у російському ударі безпілотниками 24 березня по центру Львова. «Знищення культурної спадщини України в умовах російської агресії є ударом по нашій ідентичності та нашій спільній людській сутності», – наголосив він.

рф

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) залишила чинним усунення росіян від світових турнірів. Представник організації назвав такі санкції «адекватними й такими, що не потребують заміни, доповнення або зміни». Необхідність у їхньому перегляді, за його словами, виникне, «якщо тільки нинішня ситуація істотно погіршиться або буде укладена мирна угода».

У 2025 році держави-члени Євросоюзу видали громадянам росії 10415 приписів залишити їхню територію.

95% підприємців на росії відзначили погіршення ситуації у бізнесі у 2026 році.

Обсяг інвестицій у житлову та комерційну нерухомість на росії за підсумками першого кварталу 2026 року знизився на 30% рік до року. За підсумками всього року ринок може просісти ще сильніше.

Влада росії обговорює повернення до заборони на експорт бензину для його виробників на тлі зростання цін.

Через поганий початок 2026 року аналітики знижують прогнози споживання на росії цементу. Попит на нього цього року може знизитися на 24,6% і стати мінімальним за понад 15 років. Крім обвалу споживання на виробників тисне імпорт. Це можна порівняти із закриттям семи підприємств потужністю близько 2 млн тонн на рік кожне. Прогноз споживання на початку другого кварталу швидше за все буде негативним.

За січень–березень на росії не з'явилося жодного магазину нових брендів. Для порівняння, у тому ж періоді в 2025 р. на ринок вийшло 8 російських брендів та 4 іноземні. Натомість, як і минулого року, на початку 2026-го магазини продовжують закриватися. У I кварталі пішли сім брендів: російські Face Code, Siberian Story, KCHTZ та Lite, турецькі Les Benjamins та Karaca Home, а також казахстанський Gaissina. За рік закрити свої магазини можуть загалом 20 брендів. З ринку йдуть навіть ті, хто прийшов після 2022 року.

Рітейлер Gloria Jeans за 2026 рік планує закрити близько 150 своїх магазинів у регіонах росії.

федеральна антимонопольна служба попередила великих рітейлерів про неприпустимість зростання цін на яйця напередодні Великодня. Ціни на яйця на росії зростають з початку року. Із кінця грудня 2025-го по 16 березня ц.р. вони стали в середньому дорожчими на 16,5%. При цьому в деяких регіонах зростання цін виявилося більш суттєвим. Наприклад, в ульянівській області яйця подорожчали на 32%, а в тимчасово окупованому Криму – на 46%.

Борги із зарплати у січні 2026 року на росії склали 1,86 млрд рублів. 40,7% із загальної суми боргу – ті, що утворилися у січні 2026 року. Найчастіше заробітні плати затримують у сфері будівництва – 42%, у 31,1% – у сфері переробки сировини, 11% – у сфері видобутку корисних копалин.

На росії знову спостерігається дефіцит імпортних вакцин для домашніх собак і котів. Весняну вакцинацію від небезпечних захворювань, таких як лептоспіроз та інфекційний гепатит, неможливо провести через відсутність необхідних препаратів.

роскомнагляд продовжує уповільнювати роботу Telegram. Рівень аномалій, що свідчать про ознаки блокування месенджера, сягає 74%.

У мінцифри рф визнали, що поточних потужностей не вистачає для фільтрації рунету. До 2030 року відомство планує додатково вкласти ще 15 млрд рублів (до 83,7 млрд) у федеральний проєкт з розширення методів блокування та фільтрації інтернету.

Комітет держдуми з охорони здоров'я виступив проти законопроєкту про повну заборону використання пальмової олії в продуктах дитячого харчування.

Частка росіян, які не відвідують церкву, перевищила 50% вперше за весь час правління путіна.

Число бюджетних місць у московських коледжах збільшать до 47 тисяч. Це відбувається на тлі суттєвого зменшення бюджетних і платних місць у вищих навчальних закладах столиці рф.

У москві за підсумками 2025 року кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зросла більш ніж на 150%.

У татарстані за рік сукупна заборгованість з податків зросла на 10% і сягнула 12,88 млрд рублів. У регіоні в січні – лютому 2026 року до бюджету надійшло 17,8 млрд рублів податку на прибуток. Це на 5,6 млрд рублів, або на 24%, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У казані за рік пропозиція квартир, які можна було б придбати за допомогою сімейної іпотеки без додавання власних коштів, скоротилася більш ніж утричі. Наразі в усьому місті налічується менше 100 відповідних об’єктів.

Близько 2,5 млрд рублів заборгував своїм співробітникам найбільший будівельний холдинг сибіру «новолекс».

У республіці комі співробітники компанії «сєвєрпутьстрой», яка обслуговує залізничні колії для промпідприємств, таких як «воркутауголь», вийшли на страйк через затримку зарплат. Акція розпочалася ще 20 березня. Повну зарплату востаннє видали в грудні 2025 року, після чого «платили частинами та урізали аванси», а за лютий грошей взагалі не було.

Співробітники єдиного муніципального підприємства воркути «спеціалізоване дорожнє управління» через суд домоглися підвищення окладів – замість 8 тис. рублів їм, залежно від розряду, мали платити 30–57 тис. рублів. Але грошей вони не дочекалися: переважну більшість людей звільнили.

25 березня білоруси у світі відзначають День Волі – свято на честь проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки. Це сталося 25 березня 1918 року.

У День свободи Білорусі ми знову підтверджуємо солідарність ЄС із народом Білорусі, – Європейська служба зовнішніх зв'язків.

Литовська влада має намір підключити Брюссель і вимагати від мінська компенсацію за чотиримісячну затримку литовських фур. Про це заявив радник прем'єр-міністра балтійської республіки Ігнас Добровольскіс.

Спецпосланець президента США з білорусі Джон Коул заявив, що події у Венесуелі та Ірані страшенно налякали лукашенка.

