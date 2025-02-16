Україна відхилила пропозицію Трампа щодо 50% своїх корисних копалин: деталі переговорів

Президент України Володимир Зеленський відхилив вимогу адміністрації Трампа передати Києву 50% своїх корисних копалин – надзвичайну вимогу, яка може значно затьмарити вартість допомоги, що була надана Україні.

Про це пише видання The Washington Post.

Українські чиновники працюють над контрпропозицією, яка запропонує Вашингтону більший доступ до природних ресурсів країни, але посилить американські гарантії безпеки для України, повідомили сім джерел, знайомих з перебігом переговорів.

У суботу, 15 лютого, Зеленський заявив, що не погодився на пропозицію адміністрації Трампа, «тому що вона ще не готова». Він сказав, що гарантії безпеки не були частиною пропозиції США, і що Україна потребує цього в будь-якій угоді зі Сполученими Штатами.

«Ми можемо розглядати, як розподіляти прибутки, коли будуть зрозумілі гарантії безпеки. Поки що я не бачу цього в документі», – сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки 2025.

Один з високопоставлених українських чиновників розповів, що був вражений масштабами того, що вимагала адміністрація Трампа. Він порівняв це з тим, як європейці ділили африканські колонії у 18 столітті, і сказав, що це також може призвести до того, що право на розробку українських ресурсів буде підписано на десятиліття без жодних гарантій того, що інвестори дійсно будуть їх розробляти.

Повідомляється, що США насправді домагаються контролю над ширшим спектром матеріалів, включаючи рідкісні метали і такі критичні матеріали, як літій, графіт і уран, які іноді плутають з рідкісноземельними металами.

Хоча Україна також не є домінуючим світовим виробником цих матеріалів, їхня довгострокова вартість може різко зрости, оскільки попит на них у світі зростатиме протягом наступного десятиліття або й більше. Радник, посилаючись на внутрішні оцінки, припустив, що загальна вартість рідкісних матеріалів в Україні може сягнути 5 трильйонів доларів, хоча ця цифра є дуже невизначеною. Точний перелік українських ресурсів, над якими Трамп хоче отримати контроль, невідомий.

Один з високопоставлених українських чиновників повідомив, що Київ отримав запропоновану США угоду про видобуток корисних копалин всього за чотири години до зустрічі Бессента із Зеленським у Києві в середу. Під час цієї зустрічі міністр фінансів «наполягав» на тому, щоб Зеленський підписав її негайно. Зеленський цього не зробив, сказав чиновник.

Українці продовжили обговорювати цю пропозицію в п’ятницю, коли Зеленський зустрівся з віце-президентом Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені. Україна заявила адміністрації Трампа, що не може юридично відмовитися від своїх мінеральних ресурсів у спосіб, запропонований Вашингтоном, але українці продовжують обмірковувати альтернативи, повідомили два українські чиновники.

«Інвестиції в український сектор видобутку корисних копалин зараз можуть мати великий сенс. Але початкова пропозиція президента Трампа виглядає необґрунтованою, експлуататорською і навряд чи допоможе закінчити війну. Це не найкращий спосіб просувати американські інтереси», – сказав економіст з Массачусетського технологічного інституту, який допомагав Україні з економічним плануванням, Саймон Джонсон.

Агентство Телевидения Новости