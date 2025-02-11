Україна веде переговори з партнерами, щоб повернути $39 мільйонів, арештованих у Швейцарії

Це унікальний випадок, — директор НАБУ Семен Кривонос.

"Свою позицію висловили НАБУ і Офіс генерального прокурора, вжили всіх заходів, щоб ці активи повернули в Україну, але є важливою позиція уряду і "Нафтогазу".

Ми сподіваємося, що найближчим часом вони зберуться і підтримають нашу позицію, і ми зможемо півтора мільярда гривень повернути до України", — цитує Кривоноса "Укрінформ".

**За інформацією джерел ZN.UA у НАБУ, партнери до офіційного рішення з боку України просили не називати, чиї це гроші. Зараз вся відповідальність на "Нафтогазі".

Джерело: https://t.me/znua_live/189211

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