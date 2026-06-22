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Україна все частіше використовує бойових роботів на фронті, - Business Insider

Україна все частіше використовує бойових роботів на фронті, - Business Insider

Українська армія все частіше використовує наземні безпілотні платформи на фронті, покладаючи на них дедалі більше небезпечних завдань

Про це повідомляє Business Insider.

Зазначається, що через щільне мінування, артилерійські обстріли та масове використання дронів доставка вантажів на передову стала однією з найризикованіших місій.

"Якщо ви відправляєте водія-людину доставляти такі речі, є величезна ймовірність, що його вб'ють", - зазначив командир взводу 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Кушнєров.

Роботи на фронті

У лютому американська компанія Foundation Robotics відправила до України двох людиноподібних роботів Phantom MK-1 для випробувань.

Розробники вважають, що гуманоїдні роботи можуть бути корисними для виконання небезпечних завдань на передовій — зокрема для розвідки, доставки боєприпасів або роботи у вузьких укриттях і бункерах, куди складно потрапити дронам. Крім того, такі роботи можуть використовувати стандартну військову техніку та зброю, яка вже є на озброєнні.

Джерело: espreso.tv

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