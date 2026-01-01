Держава
Сегодня 18:54
Україна увійшла до зони роумінгу ЄС: дзвінки й інтернет без доплат із 1 січня

З 1 січня 2026 року для України набув чинності роумінговий безвіз із Європейським Союзом Roam like at home. Українці можуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС без додаткової плати — на умовах своїх домашніх тарифів.

Про це пише видання Бабель.

Рішення про взаємне відкриття роумінгових ринків Україна та Рада ЄС ухвалили ще влітку 2025 року, у червні президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Тепер українці можуть телефонувати, відправляти повідомлення й користуватися мобільним інтернетом з українських телефонних номерів у 27 країнах Євросоюзу без додаткової плати.

До того ж вони матимуть таку саму якість і швидкість мобільного зв’язку, як удома. Дзвінки в екстрені служби залишатимуться безплатними.

Так само для абонентів з країн Євросоюзу під час подорожі Україною зберігатимуться умови їхніх домашніх тарифів.

Єдине обмеження стосується мобільного інтернету: якщо в Україні абонент має великий пакет або безліміт, оператори в роумінгу можуть застосовувати спеціальну формулу обмеження трафіку, щоб уникнути збитків.

Так, Україна стала першою країною поза блоком, що приєдналася до єдиної роумінгової зони ЄС. До цього для українців у ЄС діяв тимчасовий безплатний роумінг, який мобільні оператори запровадили на добровільних умовах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

