Україна за 2 роки закупила через Prozorro Market 50 тис. дронів на понад 6 млрд грн

За два роки державні замовники придбали через Prozorro Market понад 50 тис. безпілотників. Дрони стали однією з найпопулярніших категорій у системі публічних закупівель

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Найчастіше купують моделі Mavic, FPV та Phantom, які активно використовуються на фронті для повітряної розвідки, коригування вогню, а також виконання ударних і спеціальних бойових завдань.

Однією з ключових переваг Prozorro Market є те, що платформа дає змогу здійснювати швидкі, прозорі та стандартизовані закупівлі. Завдяки великому вибору товарів і високій конкуренції серед постачальників держава змогла зекономити понад 300 млн грн, які тепер можна спрямувати на інші потреби, наприклад, закупівлю додаткової техніки, дронів або обладнання для підрозділів на передовій.

"Prozorro Market довів свою ефективність як інструмент для швидких та прозорих закупівель — не лише для цивільних потреб, а й для оборонного сектору. За два роки держава закупила через е-каталог 50 тис. дронів для наших захисників, зекономивши понад 300 млн грн. Це реальний приклад того, як публічні закупівлі працюють на обороноздатність", - прокоментувала очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Процедура закупівлі в Prozorro Market максимально спрощена: державним установам не потрібно самостійно розробляти технічні вимоги чи перевіряти добросовісність постачальників — ці завдання бере на себе державна установа "Професійні закупівлі". В результаті, термін закупівлі в середньому становить 9 днів, що вдвічі швидше, ніж під час використання традиційних процедур відкритих торгів.

Найбільшими замовниками дронів є військові частини, які мають власні бюджети, сформовані з податків (зокрема ПДФО), і можуть оперативно закуповувати потрібне обладнання. З 2024 року до процесу долучилися і місцеві громади, яким законодавчо дозволили здійснювати закупівлі дронів та спорядження на запити армії.

Директор державної установи "Професійні закупівлі" Євген Якубовський підкреслив, що додати дрони до Prozorro Market було свідомим рішенням, продиктованим нагальною потребою фронту. Дрони — це тип обладнання, який легко стандартизувати, що робить закупівлі не лише швидкими, а й зручними для замовників. На сьогодні у каталозі представлені близько 200 постачальників безпілотників, що створює високу конкуренцію та дає змогу військовим частинам обирати якісну техніку за конкурентними цінами.

Крім безпілотників, у Prozorro Market доступні також тактичні окуляри, навушники, портативні радіостанції, ретранслятори, оптичні приціли, прилади нічного бачення та супутнє обладнання для БПЛА. Перелік доступної продукції постійно оновлюється відповідно до потреб фронту та динаміки ринку.

Джерело: espreso.tv

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