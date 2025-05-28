Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:21
Просмотров: 53

Україна залучає нові кошти на житло для переселенців: скільки сімей отримають помешкання

Україна залучає нові кошти на житло для переселенців: скільки сімей отримають помешкання

Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ, Council of Europe Development Bank, CEB) уклали рамкову угоду, згідно з якою, завдяки коштам БРРЄ на 50 млн євро буде профінансовано програму пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомив Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло).

"У межах реалізації угоди за рахунок коштів БРРЄ в розмірі 50 мільйонів євро буде профінансовано програму пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб – громадян України.

Реалізація проєкту дасть змогу вже протягом 2025 року забезпечити близько 1 100 сімей ВПО доступним житлом", - повідомили у відомстві.

За даними Держмолодьжитло, підписання угоди відкриє другий етап реалізації відомством проєкту "Житло для ВПО".

На першому етапі, фінансування якого у 2021-2025 рр. відбувалося коштом гранту уряду Німеччини через банк KfW, понад 1 050 родин ВПО придбали власне житло.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Знову до подій 2014 року
Сегодня 08:14    3
Оперативна інформація станом на 08.00 28.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:08    27
Инфографика периодичности успешных украинских атак по территории россии за последние 10 месяцев
Сегодня 08:05    24
Брехня: «росія продовжує розробляти проєкт «меморандуму» майбутнього мирного договору з Україною»
Сегодня 07:56    40
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.25 орієнтовно
Сегодня 07:50    44
СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат
Сегодня 07:47    50
28 травня 1916 року у Львові помер Іван Франко
Сегодня 07:42    44
У тимчасово окупованому Луганську дітей вербують до партії путіна
Сегодня 07:39    47
Kоли пілоти рф бачать морський дрон з ракетами, то брешуть у доповідях, що всіх знищили, ― розвідник “Тринадцятий”
Сегодня 07:30    62
Холодна зустріч на ПА НАТО
Сегодня 07:16    77
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 