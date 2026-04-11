Сегодня 08:00
Україна запровадила санкції проти 5 осіб, причетних до російського павільйону на Венеційській бієнале

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО України щодо застосування санкцій проти п’ятьох культурних діячів рф, які виправдовують агресію та поширюють російську пропаганду на міжнародних заходах. Усі вони пов’язані з участю держави-агресорки в 61-й Венеційській бієнале.

Санкції застосовано проти:

● михайла швидкого — спецпредставника російського очільника з питань міжнародного культурного співробітництва, який називає війну рф проти України «важливим історичним моментом».

● анастасії карнєєвої — з 2021 року призначена комісаром російського павільйону Венеційської бієнале та представлятиме там росію цього року.

● валерії олєйнік — скрипальки, що неодноразово відвідувала Крим після його окупації;

● іллі татакова — співак, який підтримує так звану «сво» й долучився до створення пропагандистського фільму на тимчасово окупованій території Донеччини для популяризації «русского міра»;

● артема ніколаєва — вокаліста, що долучався до пропагандистських заходів у тимчасово окупованому Криму;

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17686

