Українці зможуть отримати статус інвалідності через війну, незалежно від місця отримання травми – уряд
В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності внаслідок війни для цивільних. Відтепер ця підстава також поширюватиметься на тих, хто постраждав на тимчасово окупованих територіях.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1191397963172361&id=100069065054862&mibextid=wwXIfr&rdid=lMvQmIQIoP6aS6Q1#
Раніше статус могли отримати українці, які отримали травму лише в межах території активних або минулих бойових дій та підконтрольних Україні.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, внісши зміни до постанови, повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.
Статус інвалідності внаслідок війни цивільним, які отримали поранення на окупованих територіях, надаватимуть на підставі рішення міжвідомчої комісії при Мінветеранів, а також витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування (раніше – МСЕК).
Щодо дітей, статус надаватимуть за висновком лікарсько-консультативної комісії.
За бажанням разом зі статусом постраждалим українцям можуть надати відповідне посвідчення.
Джерело: life.pravda.com.ua