Українці зможуть отримати статус інвалідності через війну, незалежно від місця отримання травми – уряд

В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності внаслідок війни для цивільних. Відтепер ця підстава також поширюватиметься на тих, хто постраждав на тимчасово окупованих територіях.

Раніше статус могли отримати українці, які отримали травму лише в межах території активних або минулих бойових дій та підконтрольних Україні.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, внісши зміни до постанови, повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Статус інвалідності внаслідок війни цивільним, які отримали поранення на окупованих територіях, надаватимуть на підставі рішення міжвідомчої комісії при Мінветеранів, а також витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування (раніше – МСЕК).

Щодо дітей, статус надаватимуть за висновком лікарсько-консультативної комісії.

За бажанням разом зі статусом постраждалим українцям можуть надати відповідне посвідчення.

Джерело: life.pravda.com.ua

