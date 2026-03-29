«Українські домогосподарки з 3D-принтерами»

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер розкритикував українських виробників дронів.

«Це як гратися з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони роблять інновації зі своїми маленькими дронами і кажуть: “Вау!” І це чудово. Ну і що. Але це не рівень технологій Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», — заявив він у розмові з журналістом Atlantic Саймоном Шустером.

Коли журналіст перерахував кількох українських виробників дронів, зокрема Fire Point та Skyfall, Паппергер назвав їх «українськими домогосподарками», у яких «на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів».

Старі зброярі нервують…

Дрони це швидко, дешево та ефективно, а танк - застаріло, повільно і дорого

Український виробник дронів Skyfall відповів на критику гендиректора Rheinmetall — «Настала ера домогосподарок».

Журналіст Atlantic Саймон Шустер розповів (https://x.com/shustry/status/2037923979218833556) у себе в Х, що поспілкувався з представником компанії Skyfall з приводу слів Арміна Паппергера, який назвав українських виробників БпЛА «домогосподарками з 3D-принтерами».

«Якщо дрона, створеного українськими «домогосподарками», достатньо, щоб знищити танки та артилерію... Гадаю, зараз офіційно настала ера домогосподарок», — процитував Шустер свого співрозмовника.

Джерело: https://t.me/babel/81979

