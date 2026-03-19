Сегодня 09:40
Українські дрони отримають німецькі системи розвідки: що це змінить

Українські дрони отримають німецькі системи розвідки: що це змінить

Українська компанія Pegasus Arms почала співпрацювати з німецькою Rohde & Schwarz. Вони підписали меморандум про взаєморозуміння і розроблятимуть нові системи розвідки для дронів, пише Militarnyi.

Які системи розвідки отримають українські дрони

З новими системами розвідки українські дрони зможуть не просто літати й нести вибухівку чи вантаж. Вони ще й самі «бачитимуть» ситуацію, виявлятимуть сигнали, відстежуватимуть цілі і передаватимуть дані.

Компанії вже погодили перші кроки. Вони протестують нові ідеї, налаштують системи на практиці й перевірять, як це працює в бойових умовах.

Які українські дрони отримають нові системи розвідки

● Pegasus Arms — це виробник важких ударних безпілотників, зокрема моделі Pegasus Arms 25. Ці дрони вже використовують на фронті.

● За словами директора компанії Іллі Самошкіна, інтеграція рішень Rohde & Schwarz відкриє нові можливості для українських безпілотників.

● Станом на зараз понад 1500 важких дронів Pegasus Arms працюють у бойових умовах.

● Після оновлення вони зможуть ефективніше знаходити цілі й виконувати розвідувальні місії і поєднувати удари з розвідкою в одному польоті.

