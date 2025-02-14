Українські виробники здатні виготовити зброї більше, ніж держава може замовити

1,7 млн одиниць озброєння додатково можна було би виготовити у 2024, якби вдалось повністю завантажити потужності приватних оборонних компаній України. Зараз державні контракти не можуть їх завантажити. Українські виробники здатні виготовити більше, ніж держава може замовити.

Та частина озброєння, яка би не потрапила на фронт, могла би піти на експорт. Українська оборонка здатна була принести Україні 1,9 млрд доларів у 2024 за рахунок експорту.

Щоб теоретичні цифри стали реальністю, потрібно:

- зробити державні контракти більш прогнозованими,

- та довгостроковими,

- а також дозволити контрольований експорт озброєння (про це у нас також є інфографіка (https://t.me/uawarinfographics/4290))

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4544

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