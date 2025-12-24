Держава
Сегодня 19:43
Укренерго визначилося з графіками відключень світла на Різдво

Укренерго визначилося з графіками відключень світла на Різдво

У четвер, 25 грудня, у всіх областях України діятимуть графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Крім того, обмеження діятимуть і для промисловості.

Про це повідомляє Укренерго.

Протягом доби світло за графіками для побутових споживачів відключатимуть в усіх регіонах України. Паралельно діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Енергетики пояснили, що дія обмежень продовжується внаслідок масованих російських ударів по енергетиці України. Кількість черг, одночасно залучених у відключеннях, знову не публікується.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – йдеться у публікації.

Агентство Телевидения Новости

