Укриття та пункти незламності Харкова отримали комплекти ліжок з постільною білизною

Місто Харків отримало більше 1 тис. комплектів ліжок з постільною білизною для облаштування укриттів і пунктів незламності.

Про це повідомляє міськрада.

Допомога надійшла в межах Механізму цивільного захисту Європейського Союзу за підтримки Шведського агентства цивільної оборони та стійкості, за координації Національного комітету Товариства Червоного Хреста України та Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Передача стала можливою завдяки співпраці Харківської міської ради, Департаменту надзвичайних ситуацій, Товариства Червоного Хреста України та міжнародних партнерів.

Як зазначили в Департаменті надзвичайних ситуацій, отримані комплекти дадуть можливість облаштувати десятки укриттів і пунктів незламності в Харкові, створивши там більш комфортні умови для перебування мешканців під час повітряних тривог, надзвичайних ситуацій і кризових обставин.

Укомплектування та підготовка пунктів незламності до зимового періоду продовжується за дорученням міського голови Ігоря Терехова.

Агентство Телевидения Новости