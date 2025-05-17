Укрпошта випустила поштову марку, присвячену успішній спецоперації ГУР зі знищення ворожих винищувачів

14 травня 2025 року в межах презентації нових моделей ударних морських дронів ГУР відбулася церемонія спецпогашення поштової марки, присвяченої першому в історії збиттю російського винищувача Су-30 ракетою з надводної платформи Magura V7.

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський погасили нові поштові марки прямо на борту “Маґури”.

“Magura вперше у світі знищила бойові кораблі, вперше знищила повітряні цілі, вперше знищила бойові літаки. Укрпошта, як завжди, фіксує ці історичні моменти. Усі знають, що ці марки користуються шаленою популярністю по всьому світу”, ― зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Ігор Смілянський згадав про знамениту серію марок Укрпошти з історичним посланням до “русского воєнного корабля”.

“Після недавніх подій мені здалося, що настав час випустити другу марку з цієї серії ― “русскій воєнний літак, іді нах”. Думаю, завдяки ГУР МО в нас ще будуть приводи радувати українців нашими бойовими успіхами”, ― сказав він.

Джерело: gur.gov.ua

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