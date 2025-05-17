Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 82

Укрпошта випустила поштову марку, присвячену успішній спецоперації ГУР зі знищення ворожих винищувачів

Укрпошта випустила поштову марку, присвячену успішній спецоперації ГУР зі знищення ворожих винищувачів

14 травня 2025 року в межах презентації нових моделей ударних морських дронів ГУР відбулася церемонія спецпогашення поштової марки, присвяченої першому в історії збиттю російського винищувача Су-30 ракетою з надводної платформи Magura V7.

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський погасили нові поштові марки прямо на борту “Маґури”.

“Magura вперше у світі знищила бойові кораблі, вперше знищила повітряні цілі, вперше знищила бойові літаки. Укрпошта, як завжди, фіксує ці історичні моменти. Усі знають, що ці марки користуються шаленою популярністю по всьому світу”, ― зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Ігор Смілянський згадав про знамениту серію марок Укрпошти з історичним посланням до “русского воєнного корабля”.

“Після недавніх подій мені здалося, що настав час випустити другу марку з цієї серії ― “русскій воєнний літак, іді нах”. Думаю, завдяки ГУР МО в нас ще будуть приводи радувати українців нашими бойовими успіхами”, ― сказав він.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Волині зростає кількість парафій ПЦУ: за два роки перейшли ще 33 громади
Сегодня 10:45    47
В Україні цьогоріч планують ввести в роботу близько 1 ГВт генерації – Шмигаль
Сегодня 10:32    47
5 мільйонів рублів — за серіал про "визволення"
Сегодня 10:19    68
кремль добрався до дітей-сиріт Донеччини
Сегодня 10:06    72
БЕБ відмінило тендер з порушеннями
Сегодня 09:55    69
Українська компанія домовляється про видобуток вугілля у Польщі
Сегодня 09:43    73
Латвийская разведка выпустила инструкцию по выявлению российских и белорусских разведчиков и диверсантов
Сегодня 09:31    90
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 09:11    82
Колишньому капітану збірної України з футболу повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів рф
Сегодня 09:07    82
"Це частина стратегії": Репортери без кордонів стверджують, що рф не випадково б'є по готелях в Україні
Сегодня 08:55    89
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 