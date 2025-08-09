Держава
Сегодня 08:12
Просмотров: 28

Универсальный перехватчик Shahed-136. Мысли вслух. AH-1 Cobra

Универсальный перехватчик Shahed-136. Мысли вслух. AH-1 Cobra

Единственным универсальным средством перехвата Shahed-136 является авиация. Да, мы много можем говорить о разных отдельных компонентах ПВО, но у каждого из них есть свои нюансы применения и ограничения по возможностям. В свою очередь, у авиации таковых практически нет, если говорить о правильной авиации для перехвата дронов-камикадзе.

К таковым относятся ударные вертолёты, которые регулярно применяются для перехвата дронов-камикадзе/приманок. Имею я ввиду Ми-24, о современности и целесообразности, с учётом того, что это тяжёлый ударный вертолёт, можно говорить долго, но других вариантов у нас попросту – нет. Мы используем морально и технически устаревший вертолёт из безысходности.

Но, есть другие варианты, которыми мы могли пополнить наш авиапарк, и которые я неоднократно озвучивал. Например, AH-1 Cobra/ AH-1Z Viper.

Если по цифрам, то Viper достигает максимальной скорости в 411 км/ч, предельная высота полёта у вертолёта 6 000 м, вооружение до 16 ракет “воздух-поверхность” AGM-114 Hellfire, блоки НУРС LAU-61 для 70-мм ракет Hydra по 19 ракет в каждом блоке, но нас больше интересует 20-мм трёхствольная пушка M197 с боекомплектом 750 патронов, отличающейся высокой точностью стрельбы.

Примечательно, что США периодически распродают эти вертолёты. Так, 24 января 2018 в штате Мэрилэнд поднимался вопрос о продаже вертолётов AH-1W Super Cobra, которых, как выяснил Пентагон, у Армии США оказался переизбыток, особенно после масштабной модернизации AX-1Zs. Стоимость одного такого вертолёта варьировалась на тот момент от $10 млн. К сожалению, тогда Украина упустила шанс принять участие в распродаже, хотя, после 2018, практически каждую весну аукционы продолжались…

С другой стороны, AH-1 Cobra имеется на вооружении дружественных нам стран и некоторые из них списывают эти вертолёты. Например, Турция, имеющая на вооружении 37 вертолётов модификаций AH-1W и AH-1P/S, и заменяющая их сейчас на Т-129 АТАКА. А потому, есть о чём говорить с турецкими партнёрами, способными поставлять в свои войска современные Т-129 АТАКА и, так или иначе, но избавляющиеся от AH-1 Cobra, которые, в свою очередь, весьма актуальны были бы для Украины в вопросе пополнения парка воздушных охотников на Shahed-136.

Есть над чем задуматься, не так ли?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/25058

Новости портала «Весь Харьков»

