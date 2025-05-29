Уряд хоче збільшити держзамовлення на необхідні для відбудови спеціальності

Уряд планує збільшити державне освітнє замовлення на низку технічних та освітніх спеціальностей, які будуть потрібні на ринку праці під час масштабного післявоєнного відновлення.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Йдеться, що наступного навчального року уряд хоче збільшити держзамовлення за такими професійними напрямами:

● Інженерія, виробництво та будівництво - 27,6%;

● Освіта - 15,8%;

● Інформаційні технології - 13,4%;

● Безпека та оборона - 7,6%;

● Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина - 6,7%.

Зазначається, що наразі є запит на фахівців технічних спеціальностей, тому уряд коригує державне освітнє замовлення.

Для тих, хто хоче змінити професію уряд пропонує програми для перенавчання, повідомили в Мінекономіки. Українці можуть отримати ваучери на суму до 30 тисяч гривень на перенавчання за тією спеціальністю і в тому навчальному закладі, який оберуть самостійно.

"Гарною практикою є також дуальна освіта, коли студенти можуть поєднувати навчання і роботу. Ми з нашого боку покращуємо умови роботи ринку праці. Наразі працюємо над зміною трудового законодавства", - каже перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Передбачається, що оновлене трудове законодавство впровадить поняття учнівського трудового договору, завдяки чому студенти зможуть і вчитися, і працювати легально.

Також студенти, які навчаються дистанційно, зможуть брати додаткові оплачувані відпустки. Наразі вони доступні лише для студентів вечірньої та заочної форми навчання.

Джерело: epravda.com.ua

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