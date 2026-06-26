Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 32

Уряд погодив передачу УЗ арештованих тепловозів Білоруської залізниці

Уряд погодив передачу УЗ арештованих тепловозів Білоруської залізниці

Кабінет міністрів погодив передачу трьох арештованих тепловозів Білоруської залізниці в управління АТ "Укрзалізниця" – до завершення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Три тепловози, що належать Білоруській залізниці, арештували за рішенням суду ще у 2022 році в межах кримінального провадження. Вони не переходять у власність "Укрзалізниці", лише в управління. Тобто, тепловози залишаються арештованими активами, а їх передача не скасовує обмежень, накладених у межах кримінального провадження.

"Арештовані активи не мають простоювати, якщо вони можуть працювати на користь України. Передача трьох білоруських тепловозів в управління "Укрзалізниці" дозволить залучити ці активи до роботи української залізничної інфраструктури та водночас зберегти всі процесуальні обмеження", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Повертайся із СЗЧ у харківську 429 бригаду безпілотних систем «АХІЛЛЕС»
Сегодня 10:00    35
Понад 10 млн грн несплачених податків
Сегодня 09:56    25
«Сталевий кордон» нищить ворогів, або особливості повітряного «рибальства» (ВІДЕО)
Сегодня 09:40    89
Британія прискорює розробку бойового лазера DragonFire, який можуть передати й Україні
Сегодня 09:22    76
СБУ затримала громадянина рф, який за вказівкою ворожих спецслужб коригував удари по Запоріжжю
Сегодня 09:14    65
Збито/подавлено 177 цілей
Сегодня 09:07    86
У Британії придумали незвичайний спосіб навчити солдатів збивати дрони рф, – The Telegraph
Сегодня 09:05    86
ВАКС визнав необґрунтованими активи родини ексначальника одного з відділів ГУ ДПС у Сумській області
Сегодня 08:57    82
Служба внешней разведки Украины доложила о военных объектах, которые Беларусь строит рядом с украинской границей для потенциального расширения агрессии
Сегодня 08:40    91
Шахраї розсилають фейкові судові повістки українцям
Сегодня 08:35    86
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 