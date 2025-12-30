Уряд розселить ВПО

Уряд передає для розселення внутрішньо переміщених осіб обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, яка наразі перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її словами, у першому такому списку 112 приміщень — це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення і будівлі громадського дозвілля. Вони розміщенні в різних областях країни.

"До кінця січня приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО. Очікуємо, що люди зможуть користуватися цим житлом вже у першому кварталі 2026 року", – зазначила Свириденко.

Вона також поінформувала, що уряд доручив Міністерству освіти і науки переглянути обʼєкти, які не використовувалися за призначенням в освітньому процесі протягом останнього року. Вони також будуть передані під потреби розселення ВПО. Раніше був створений механізм для передачі таких активів новим управителям за 1 грн.

"Наступний етап — протягом місяця усі міністерства в координації з державними компаніями та ОВА, а також АРМА мають винести на розгляд уряду додатковий перелік обʼєктів, які можуть бути використані для потреб ВПО. Координує процес Мінекономіки", – повідомила прем'єр-міністр.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»