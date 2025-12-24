Уряд закликає НКРЕКП не змінювати тарифи на воду для населення

Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін для населення.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску", – заявила вона.

Разом з тим, за її словами, потрібно знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги.

"Наступний крок — Уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення", – зазначила вона.

Джерело: epravda.com.ua

