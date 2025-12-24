Сегодня 08:29
Уряд закликає НКРЕКП не змінювати тарифи на воду для населення
Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін для населення.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску", – заявила вона.
Разом з тим, за її словами, потрібно знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги.
"Наступний крок — Уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення", – зазначила вона.
Джерело: epravda.com.ua