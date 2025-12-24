Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:29
Просмотров: 60

Уряд закликає НКРЕКП не змінювати тарифи на воду для населення

Уряд закликає НКРЕКП не змінювати тарифи на воду для населення

Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін для населення.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску", – заявила вона.

Разом з тим, за її словами, потрібно знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги.

"Наступний крок — Уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення", – зазначила вона.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 30 тис. дітей з ТОТ дистанційно навчаються в українських школах, – МОН
Сегодня 09:24    26
Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення українського ОПК
Сегодня 09:14    41
БЕБ - несплачені податки відшкодовано
Сегодня 09:03    48
Міндіч відкинув звинувачення у корупції та заявив, що не повернеться з Ізраїлю до України
Сегодня 08:53    55
Збито/подавлено 60 ворожих БПЛА
Сегодня 08:48    52
В Німеччині випробували бойову частину для дрону-камікадзе Virtus
Сегодня 08:36    75
24 грудня 1937 року народився В’ячеслав Чорновіл, символ боротьби за незалежність України
Сегодня 08:33    63
Україна просить про екстрадицію з Польщі вченого рф, який займався розкопками в Криму – ЗМІ
Сегодня 08:14    81
Оперативна інформація станом на 08:00 24.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:06    93
Віткофф не повідомив про свої плани поїздки Рубіо
Сегодня 07:57    85
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 