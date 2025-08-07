Держава
Сегодня 07:59
Уряд збільшив виплати для постраждалих на виробництві, які потребують догляду

Кабінет міністрів збільшив щомісячні виплати для постраждалих на виробництві, які потребують догляду та медичного забезпечення.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі — залежно від рівня потреб.

Така підтримка становитиме:

– 4 000 грн — якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;

– 2 000 грн — у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;

– 1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;

– 800 грн — якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

Джерело: epravda.com.ua

