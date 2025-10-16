Держава
Перейти к списку новостей
16.10.2025 20:19
Просмотров: 146

Усі громади Харківщини приєдналися до Асоціації прифронтових міст та громад

Усі громади Харківщини приєдналися до Асоціації прифронтових міст та громад

Сьогодні усі 56 громад області приєдналися до Асоціації прифронтових міст та громад.

Захід відбувся під час зустрічі очільників громад з керівником Асоціації, Харківським міським головою Ігорем Тереховим, повідомляє міськрада.

«Створити умови для повернення людей, для розвитку молоді, дітей – ось що головне. Бо якщо немає населення – то для кого ця відбудова? Нам потрібне доступне житло, перспективна робота, громадська безпека, якісна медицина та освіта. І, як би це не було важко, робити це треба вже зараз. Рано чи пізно, але питання повоєнної відбудови постане перед нашими громадами. Саме для цього ми й створили нашу Асоціацію. Ми хочемо об’єднати зусилля місцевого самоврядування та держави навколо єдиної стратегії підтримки прифронтових територій і їх подальшого відновлення», – зазначив Ігор Терехов.

За його словами, основні напрямки роботи з прифронтовими громадами, на яких вже зосереджена Асоціація: безпека, розмінування територій, подолання наслідків бойових дій, психологічна реабілітація населення, налагодження систем попередження надзвичайних ситуацій, підтримка родин військовослужбовців та цивільних, які постраждали від війни.

Зараз Асоціація зосереджена на відстоюванні необхідності збереження 64% ПДФО у прифронтових громадах та вдосконаленні системи фінансування освіти на відповідних територіях.

Зазначається, що меморандуми про наміри приєднання до АПМГ підписали вже понад 50 громад Сумщини та Чернігівщини. Громади Миколаївської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей підтримали ініціативу створення такого обʼєднання.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 