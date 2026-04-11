Уточним переговорные позиции накануне «пасхального перемирия», которое Россия не особо собирается продлевать

1. СБУ совместно с коллегами из ФБР, спецслужб Польши и других стран ЕС провела операцию по пресечению киберзлодейской деятельности ГРУ в Украине и ряде европейских стран.

Россияне вмешивались в работу роутеров, перенаправляли трафик, воруя ценную информацию и выстраивая инфраструктуру для кибератак. Сообщили о выпиливании сотни вредоносных серверов.

Операция показывает: несмотря на своеобразие и экстравагантность лидера США, специально обученные американские люди продолжают делать свою работу. Это касается и военных (о чём я писал ранее), и спецслужб. И все такие люди рассматривают украинских коллег (конкретно по СБУ – масса комплиментов в публичном пространстве) как ценных партнёров с уникальным опытом, а Россию – как оппонента.

Так что больше конкретики, она помогает цепляться за траву во всём этом мракобесии.

2. Дроны ССО посетили с инспекционным визитом две буровые платформы «Лукойла» на Каспийском море. Упорядочили их работу.

Самая смешная реакция, которую я видел: так нечестно, Дагестан (Чечня в меньше степени) страдает от ужасного паводка, это мешает сосредоточиться!

Дагестан действительно страдает, полно видео. При этом Путин проводит совещания, на которых федеральные и региональные чиновники отчитываются – потоп идёт строго по плану, всё под контролем!

3. Воины «группа Лазаря» НГУ совместно с 15 ОбрАР «Чёрный лес» и Воздушными Силами реализовали шикарную многоходовку на Запорожском направлении.

На первом этапе выявили и уничтожили жирный РЭБ «Палантин», что слегка расчистило небо (писал об этом 6 дней назад).

На втором этапе с образовавшуюся брешь зашли дроны, которые обнаружили, загнали и поразили:

• Самоходную многоканальную станцию наведения ракет (9С32) комплекса С-300В. Эта штука видит самолёт на дистанции 150 км, ракету – на 80 км.

• Пусковую установку ЗРС С-300В (9А83). Сбивает самолёт на дистанции до 100 км, баллистическую ракету – на 30-40 км.

На третьем этапе, после локального выпиливания средств ПВО, наша авиация нанесла удар по месту дислокации операторов российских БПЛА.

Стоит подчеркнуть, что «группа Лазаря» работает бомберами. Т.е., стоимость средств поражения и наносимого ими урона разнится на 2-3 порядка.

4. СБС поразили в окрестностях Мариуполя очередной «Тор», а в районе н.п. Зугрэс (ВОТ Донецкой области) повредили «Панцирь».

Вышеописанная операция «лазарей» с коллегами идеально раскрывает, что будет дальше…

5. Удары по нефтегазовой инфраструктуре в РФ на слуху, не буду повторяться. Лишь уточню, что есть оптимистичные сигналы из Волгоградской области: на ГПС «Тингута» с высокой вероятностью серьёзно поражены 2 резервуара на 20К тонн дизеля, ещё один под вопросом. Работа дизелепровода точно станет менее стабильной при попытке сохранить объёмы прокачки. Восстановление займёт минимум полгода.

6. Чем отвечает Россия?

Россия снова убила мирного жителя в Харьковской области – 10 апреля в Русской Лозовой атаковали дроном гражданский автомобиль. Был удар по Чугуеву (пострадали 6 частных домов) и 9 другим населённым пунктам.

Дважды за день россияне били дронами по жилой многоэтажке в Сумах (14 пострадавших). Под ударом был Конотоп, ранее – Ахтырка.

Особенно жалко. 7 апреля россияне ударили по усадьбе Донец-Захаржевских в Великом Бурлуке (Харьковская область). К 8 апреля деревянное здание 1835 г. постройки сгорело полностью, до фундамента.

Также россияне атаковали прекрасную усадьбу, в 1890 г. построенную сахарным магнатом Иваном Харитоненко в с. Кияница (Сумская область, 14 км от государственной границы, но буквально в паре километров от ЛБС). Усадьба, как и многие подобные объекты в глубинке, нуждалась в реставрации. Не дождалась – теперь это дымящиеся руины…

Нет ни малейшего сомнения, что РФ будет нарушать перемирие. Нарастающие кинетические санкции – способ побудить Кремль к реальным переговорам. Объективно - сейчас у Путина идеальный момент, чтобы выскочить из войны. Пора объявлять победу по «персидской» схеме.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/1875

