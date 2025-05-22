З 1 червня банки та фінустанови платитимуть за доступ до документів клієнтів через «Дію»

З 1 червня в Україні запрацює новий цифровий інструмент для бізнесу – сервіс мультишерингу документів у застосунку «Дія». За допомогою цього рішення компанії зможуть миттєво отримувати повний пакет необхідних документів від клієнтів – без ксерокопій, сканів та ризику помилок.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Послуга платна для бізнесу, однак для клієнтів, які передають документи, вона залишається безоплатною.

Новий сервіс дозволяє надсилати одразу кілька документів у кілька кліків. Клієнту достатньо натиснути кнопку на сайті або відсканувати QR-код, обрати потрібні документи, а потім підтвердити передачу за допомогою «Дія.Підпису».

Особливість мультишерингу в тому, що він працює навіть тоді, коли частини документів не вистачає: надійдуть доступні, а система повідомить, яких бракує.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров раніше анонсував, що у майбутньому «Дія» стане маркетплейсом, де бізнес матиме можливість запускати власні сервіси та користуватися державною інфраструктурою.

Усю технічну інформацію та деталі щодо тарифів можна буде знайти на сайті Інтеграція «Дії.

Агентство Телевидения Новости