З 1 червня банки та фінустанови платитимуть за доступ до документів клієнтів через «Дію»
З 1 червня в Україні запрацює новий цифровий інструмент для бізнесу – сервіс мультишерингу документів у застосунку «Дія». За допомогою цього рішення компанії зможуть миттєво отримувати повний пакет необхідних документів від клієнтів – без ксерокопій, сканів та ризику помилок.
Про це повідомляє Судово-юридична газета.
Послуга платна для бізнесу, однак для клієнтів, які передають документи, вона залишається безоплатною.
Новий сервіс дозволяє надсилати одразу кілька документів у кілька кліків. Клієнту достатньо натиснути кнопку на сайті або відсканувати QR-код, обрати потрібні документи, а потім підтвердити передачу за допомогою «Дія.Підпису».
Особливість мультишерингу в тому, що він працює навіть тоді, коли частини документів не вистачає: надійдуть доступні, а система повідомить, яких бракує.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров раніше анонсував, що у майбутньому «Дія» стане маркетплейсом, де бізнес матиме можливість запускати власні сервіси та користуватися державною інфраструктурою.
Усю технічну інформацію та деталі щодо тарифів можна буде знайти на сайті Інтеграція «Дії.