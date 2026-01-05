Із 1 січня 2026 року росія формально розпочала головування в ОДКБ, декларуючи наміри «посилити роль» організації в Євразії

● Під риторикою «колективної безпеки» москва традиційно намагається нав’язувати переозброєння за російськими стандартами та декларативну військово-промислову кооперацію. Однак більшість країн-учасниць дедалі обережніше ставляться до таких ініціатив, уникаючи глибокої залежності від держави, що сама перебуває під санкціями та виснажена війною.

● Паралельно рф продовжує експлуатувати затерті наративи про «деструктивний Захід» і «антитерористичну загрозу», намагаючись використовувати ОДКБ як інформаційний майданчик для тиску на внутрішню політику союзників. Утім, ці меседжі дедалі менше знаходять відгук.

● Після початку повномасштабної агресії проти України вплив росії в Євразії суттєво зменшився. Тому рік головування в ОДКБ радше виглядає спробою втримати залишки формального статусу, ніж реальним інструментом впливу чи координації.

❗️Також спроби кремля «трансформувати» ОДКБ зводяться до легітимації власної ізоляції та пошуку обхідних шляхів для санкцій.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16765

