Із 2026 року оцінювання для встановлення інвалідності обов’язково записуватимуть на аудіо

З 1 січня 2026 року аудіофіксація під час оцінювання повсякденного функціонування стане обов'язковою. Натомість запис відео залишиться правом учасників процесу.

Детальніше про зміни та дозволені види фіксації під час оцінювання – розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Що зміниться із 2026 року?

У МОЗ зазначають, що фіксація перебігу оцінювання дає змогу точно відтворити хід засідання, обставини ухвалення рішень та їхній зміст. Записи можна використати для подальшого оскарження у разі незгоди.

З 1 січня 2026 року аудіофіксація процедури експертними командами стане обов'язковою під час проведення очного та виїзного оцінювання, а також – телевідеоконсультування. Винятком є лише заочне оцінювання – тут можливий запис за власною ініціативою.

Аудіо зберігатиметься у лікарні протягом трьох років.

Натомість відеофіксація теж залишається правом, а не обов'язком. Від неї пацієнт може відмовитися.

МОЗ рекомендує медзакладам:

● розробити та розмістити наліпки із повідомленням про аудіофіксацію на дверях кабінетів, де проводиться оцінювання;

● на початку засідання проговорювати інформацію про його початок, склад команди, а також попередити про запис.

Права людини щодо фіксації оцінювання

Пацієнт або його представник мають право самостійно здійснювати відео- чи аудіозапис засідання експертної команди та фотофіксацію документів, а також можуть отримати доступ до аудіозапису, який зберігається в закладі охорони здоров'я.

Самостійний відео- та аудіозапис

До початку проведення оцінювання треба подати адміністратору медзакладу заяву щодо самостійної відео- або аудіофіксації розгляду справи з використанням власних технічних засобів.

Заява подається у довільній формі – у паперовому або електронному вигляді. У ній обов'язково повинні міститися зобов'язання людини:

● не перешкоджати процесу оцінювання;

● не використовувати запис для інших цілей, окрім підготовки скарги та долучення запису до матеріалів, що подаються під час оскарження рішення експертної команди.

Якщо такої заяви немає, медзаклад охорони здоров'я має підстави відмовити у дозволі на запис.

Джерело: life.pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»