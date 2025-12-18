Держава
З Днем військової контррозвідки Служби безпеки України!

З Днем військової контррозвідки Служби безпеки України!

Сьогодні, 18 грудня, в Україні відзначають День військової контррозвідки Служби Безпеки України.

Вітаємо контррозвідників, які незримою для суспільства працею зривають ворожі диверсії та замахи, нейтралізують агентуру противника, протидіють інформаційним загрозам.

В умовах війни військова контррозвідка є одним із ключових елементів стійкості держави. Ця важлива робота гарантує безпеку операцій Сил Оборони України, захищає військове та державне керівництво, береже секрети оборонної промисловості.

Вшановуємо пам’ять контррозвідників, які віддали життя, виконуючи свій обов’язок перед Україною.

Продовжуємо спільну боротьбу!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

