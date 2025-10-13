«З «нуля» на «нуль»: історія «Вікінга», який захищає країну на Харківщині (ВІДЕО)

«Прокидаюсь на роботу — дружина каже: “Там війна почалась”. А я відповідаю: «Не вигадуй, я йду на роботу».

Так для прикордонника з позивним «Вікінг» почалось 24 лютого. До війни він професійно грав у гандбол, потім у футзал, працював в охороні.

З перших днів намагався потрапити в ТрО, потім до саперів. Потрапити до бойових підрозділів вийшло не відразу.

Нині «Вікінг» служить у складі прикордонної комендатури швидкого реагування на Харківщині.

«Ми заїхали, ще місяць проходили навчання. Було дуже класно, навчили, пояснили все, що треба. Це все дуже корисні навички. І вони завжди знадобляться тобі у житті навіть, якщо це буде не військова служба. Такі курси треба проводити кожні пів року, я думаю, для усього підрозділу».

Потім — Макіївка, Бахмут. Без ротацій, із постійними обстрілами.

«Ми завжди з «нуля» на «нуль». Як міняли хлопців, ще трохи було спокійно. А потім заїхала нормальна така бригада мінометників — і знову копати, перекривати, відбудовувати», — розповідає «Вікінг».

Після поранення військовий перейшов на посаду помічника діловода.

Про ворога каже прямо: «К…апи завжди вміли воювати. То якась йде недооцінка противника. Усі вчаться і ми, і вони. Це таке військове діло кожен з цієї війни перетягує щось до себе».

Попри всі пережиті труднощі, «Вікінг» дивиться у майбутнє. Його найбільша мрія після Перемоги проста — відпочити та подорожувати.

