Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:26
Просмотров: 82

Із позолотою та діамантом: Нацбанк презентував нову пам’ятну монету "Дух Різдва"

Із позолотою та діамантом: Нацбанк презентував нову пам’ятну монету Дух Різдва

Національний банк України створив нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень, яка отримала назву "Дух Різдва"

Про це йдеться у повідомленні НБУ у Facebook.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Елементами оздоблення є двостороння локальна позолота зі вставкою діаманту (1,5 мм).

На аверсі в центрі композиції розміщено стилізоване зображення солом’яного дідуха. Його основу прикрашає солом’яний янгол, що символізує захист і благу вість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір. Одна із зірок символізує Віфлеємську зорю (у її центрі сяє діамант).

Із позолотою та діамантом: Нацбанк презентував нову пам’ятну монету Дух Різдва

На реверсі зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім’ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами: німби навколо їхніх голів символізують Сонце (дружина), Місяць (чоловік) та зірки (їхні діти). Перед родиною – стіл із дванадцятьма стравами: кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику – оберегом від нечистої сили.

Із позолотою та діамантом: Нацбанк презентував нову пам’ятну монету Дух Різдва

Над монетою працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук, а також скульптори Анатолій Демяненко та Володимир Атаманчук. Тираж – до 15 тис. штук.

"Наша нова пам’ятна монета "Дух Різдва" увібрала у себе глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом. Стилізоване зображення золотистого солом’яного дідуха, традиційного атрибута українського Різдва, та сповнена тепла і затишку передріздвяної трапези української сім’ї. І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом. Тримаймо цей зв’язок!", - наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Повідомляється, що реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться в січні 2026 року.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українка кинула британський коледж, бо їй наполегливо рекомендували вивчати російську мову
Сегодня 10:38    95
Примусова евакуація на Донеччині: скільки дітей досі перебувають у зоні активних бойових дій
Сегодня 10:15    119
цб рф душить ринок криптовалют жорстким контролем й обмеженнями
Сегодня 09:53    107
Українці зможуть отримати статус інвалідності через війну, незалежно від місця отримання травми – уряд
Сегодня 09:41    117
На Рівненщині чоловік з ломом напав на військового ТЦК: постраждалий у лікарні з важкими травмами
Сегодня 09:30    115
В окупованому Криму відключення та штучне уповільнення мобільного інтернету перестають бути «тимчасовими заходами»
Сегодня 08:54    102
До Різдва — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України
Сегодня 08:46    120
30 тис. дол. США за забудову в Луцьку: застосовано запобіжний захід до депутата облради
Сегодня 08:39    110
російська пропаганда поширює фейк від імені ISW, буцімто лише 30% ядерних сил Франції «придатні до використання»
Сегодня 08:33    91
росія знову намагається перекласти відповідальність за загрози ядерній безпеці на Україну
Сегодня 08:11    118
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 