З ухваленого Верховною Радою закону щодо перевірки суддів Верховного Суду зникла норма про міжнародних експертів

Участь міжнародників була однією з вимог ЄС, — аналітики Фундації DEJURE Антон Зелінський та Карина Гасимова.

Залучення незалежних міжнародних експертів до перевірки суддів ВС передбачалося низкою документів Європейського Союзу, зокрема планом Ukraine Facility, Дорожньою картою з верховенства права та вимогами в межах переговорів про вступ України до ЄС, пишуть Зелінський та Гасимова у статті "Коли реформи стають декорацією: урок закону про декларації доброчесності суддів" (https://zn.ua/ukr/LAW/koli-reformi-stajut-dekoratsijeju-urok-zakonu-pro-deklaratsiji-dobrochesnosti-suddiv.html).

Ця вимога з’явилася після скандалу з викриттям колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва на хабарі у $2,7 млн, і розглядалася як один із ключових запобіжників для відновлення довіри до судової системи.

«Що з’явилося в проголосованому законі? Лише доручення Кабміну протягом шести місяців розробити окремий законопроєкт про перевірку суддів Верховного Суду за участі незалежних експертів.

Слово «міжнародних» комітет з правової політики викинув із тексту. Так само, як і практично всі правки, які могли б виправити законопроєкт», — пишуть автори.

У DEJURE вважають, що таким чином парламент фактично відклав виконання однієї з ключових рекомендацій ЄС, залишивши невизначеним механізм майбутньої перевірки суддів Верховного Суду.

Джерело: https://t.me/znua_live/254159

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