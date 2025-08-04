За тиждень Нацбанк продав 640 мільйон доларів

За тиждень з 28 липня по 1 серпня Національний банк України продав на міжбанку 639,6 млн дол, при цьому купив 500 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 28 липня по 1 серпня Нацбанк продав на міжбанку 906,6 млн дол, що на 171,9 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 500 тис дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 21 по 25 липня Національний банк України продав на міжбанку 811,5 млн дол, при цьому не купував валюту.

Джерело: epravda.com.ua

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