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За тиждень Нацбанк продав понад 450 мільйонів доларів

За тиждень Нацбанк продав понад 450 мільйонів доларів

За тиждень з 3 по 7 лютого Національний банк України продав на міжбанку 454,79 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 3 по 7 січня Нацбанк продав на міжбанку 454,79 млн дол, що на 127,56 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 27 по 31 січня Національний банк України продав на міжбанку 582,35 млн дол, при цьому купив 6,09 млн дол.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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