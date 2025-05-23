За три роки на будівництво фортифікацій в Україні має піти мінімум 82 млрд грн. Потрібна перевірка Рахункової палати, як витрачалися ці гроші, — народний депутат Ярослав Железняк.
У 2023-му на фортифікації виділили 837 млн грн, будівництвом займалося Командування Сил підтримки ЗСУ.
У 2024-му — 43,5 млрд грн, до будівництва долучилися обласні державні адміністрації.
У 20205-му заплановано виділення 37,6 млрд грн.
"Звичайно, все робилось дуже швидко і часто хаотично. Особливо на рівні ОДА. Саме тому треба, щоб була перевірка з боку Рахункової, а як витрачалися ці гроші.
Як мінімум, щоб на ці 37 млрд в поточному році, деякі посадовці свої фірми-посередники не вписали", — наголосив Железняк, коментуючи недавнє розслідування Bihus. Іnfo.
Журналісти з’ясували, що принаймні у двох областях — Житомирській і Херсонській, — підрядники, які займалися будівництвом фортифікацій, виявилися пов’язаними зі співвласником студії "Квартал 95" Тімуром Міндичем.
Джерело: https://t.me/znua_live/202550