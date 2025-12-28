Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:53
Просмотров: 69

За вільні Україну та Білорусь - Білоруський Добровольчий Корупус відзначив третю річницю створення

За вільні Україну та Білорусь - Білоруський Добровольчий Корупус відзначив третю річницю створення

Три роки тому на запорізькій землі було оголошено про створення Білоруського Добровольчого Корпусу в складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. До першого складу БДК увійшли ветерани АТО, досвідчені воїни та молодь, яка лише стала на шлях війни.

З моменту нашого створення і до сьогодні дійшли не всі, хто стояв біля витоків або долучився з часом. Кожен зробив свій внесок, закарбувавши власною кров’ю, потом і сльозами близьких гонор нашої нації у сучасну історію білоруського спротиву.

Наша боротьба триває. Ті, хто перейняв досвід війни останніх років, уже передають його новому поколінню білоруської шляхти. Ми з гонором пронесемо імена полеглих героїв війни та промовимо їх у День Визволення Білорусі!

Слава Україні! Білорусь Передусім!

Тры гады таму на запарожскай зямлі было абвешчана пра стварэньне Беларускага Дабраахвотніцкага Корпуса ў складзе «Спецпадроздзела Цімура» ГУР МА Украіны. У першы склад БДК увайшлі ветэраны АТА, дасведчаныя ваяры і моладзь, што толькі выйшла на шлях вайны.

З моманту нашага стварэньня да сённяшняга дня дайшлі не ўсе, хто стаяў у вытокаў ці прыяднаўся з цягам часу. Кожны зрабіў свой унёсак, укарбаваў сваёй крывёю, потам і слязьмі блізкіх гонар нашай нацыі ў сучасную гісторыю беларускага супраціву.

Нашая барацьба трывае. Тыя, хто пераймаў досьвед вайны апошніх гадоў, ужо перадаюць яго новаму пакаленьню беларускай шляхты. Мы з гонарам пранясём імёны палеглых герояў вайны і прамовім іх у Дзень Вызваленьня Беларусі!

Слава Украіне! Беларусь Перадусім!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Россия требует от других стран признания русского языка вторым государственным
Сегодня 10:58    56
Унаслідок чергової масованої російської ракетно-дронової атаки на Україну пошкоджено льодову арену «Білий Барс» у Білій Церкві, що на Київщині
Сегодня 10:33    69
Податковий тиск і боргові проблеми штовхають малий бізнес рф до банкрутств
Сегодня 10:05    77
Його мотивація проста, як постріл міномета (ВІДЕО)
Сегодня 09:30    112
Через кризу вугільної галузі регіони в рф залишились без тепла
Сегодня 09:20    101
росстат опубликовал данные по промышленному производству на ноябрь.
Сегодня 09:14    97
Харківщина 28 грудня
Сегодня 09:08    105
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 09:05    129
Збито/подавлено 30 ворожих БПЛА
Сегодня 08:51    83
Брехня: «В Україні штрафують дітей за російську мову на перервах»
Сегодня 08:49    111
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 