ЗАЕС не працюватиме без Каховської дамби, на неї потрібно €2 мільярди – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що без відновлення Каховської дамби не буде працювати Запорізька атомна електростанція, на відновлення потрібно 2 мільярди євро.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами, передає "Укрінформ".

"Каховська дамба та гідроелектростанція, яка необхідна для безпечної та нормальної роботи ЗАЕС, може бути відтворена як спільний регіональний проєкт процвітання з аналогічною операційною структурою.

Але вважаємо, що для цього, щоб це все відбулось та функціонувало безпечно, – Запорізька атомна електростанція, місто Енергодар, також Каховська гідроелектростанція мають бути демілітаризовані, бо зараз там – російські війська і війна, немає необхідної безпеки", – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що на відновлення окупованої дамби потрібно 2 мільярдів євро і треба, щоб хтось вклав ці гроші.

"Рускіє" не будуть самі вкладати. Єдине, що їм потрібно – питна вода в Крим. Я вірю, що американці зможуть швидко побудувати дамбу, за рахунок якої буде вода. Але вода буде всюди", – додав президент.

Зеленський також повторив журналістам, що США пропонують Україні спільно із рф використовувати Запорізьку АЕС, однак домовленостей поки що не досягнуто.

Джерело: epravda.com.ua

