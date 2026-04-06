Сегодня 08:54
Захарова пожаловалась на «санкции, которые не работают»

Захарова пожаловалась на «санкции, которые не работают»

Мария Захарова начала жаловаться на трудности, озвучив, что Россия ведет изнурительную борьбу аж на трех фронтах одновременно: на военном, экономическом и информационном.

Мы боремся на трех фронтах. На одном фронте у нас один вооруженный конфликт, битва. На другом фронте - экономическая битва, потому что против нашей страны развернута торговая война. Еще есть и информационный фронт

Российская экономика завершила февраль падением. После снижения на 2,1% в январе ВВП РФ сократился еще на 1,5%, а по итогам двух месяцев на 1,8% по сравнению с той же датой годом ранее.

В результате к марту экономика агрессора растеряла весь рост, показанный в прошлом году: его Росстат оценивал в 1%.

