Захарова пожаловалась на «санкции, которые не работают»

Мария Захарова начала жаловаться на трудности, озвучив, что Россия ведет изнурительную борьбу аж на трех фронтах одновременно: на военном, экономическом и информационном.

Мы боремся на трех фронтах. На одном фронте у нас один вооруженный конфликт, битва. На другом фронте - экономическая битва, потому что против нашей страны развернута торговая война. Еще есть и информационный фронт

Российская экономика завершила февраль падением. После снижения на 2,1% в январе ВВП РФ сократился еще на 1,5%, а по итогам двух месяцев на 1,8% по сравнению с той же датой годом ранее.

В результате к марту экономика агрессора растеряла весь рост, показанный в прошлом году: его Росстат оценивал в 1%.

