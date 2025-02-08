Залучення коштів із заморожених активів рф вирішить потребу ВПО з житлом
Центр стратегічних комунікацій пояснює
6 лютого президент України доручив уряду розробити чітку програму підтримки ВПО.
▶️ Чітку й ефективну програму підтримки внутрішніх переселенців мають сформувати протягом двох тижнів.
▶️ Сьогодні в Україні є близько п'яти млн переміщених осіб, які втратили домівки через російську агресію і окупацію.
▶️ Київ наголошує на потребі підтримки з боку партнерів, зокрема за рахунок використання коштів від заморожених активів рф.
▶️ Забезпечення усіх переселенців житлом потребує коштів в обсязі $40-50 млрд.
▶️ Підтримка внутрішньо переміщених осіб – один з пріоритетів української держави.
Джерело: https://t.me/spravdi/44899