Запасів газу в Україні вистачить для постачання тепла
Центр стратегічних комунікацій пояснює
Всупереч окремим заявам, Україна має достатньо запасів газу для проходження поточного опалювального сезону.
▶️ Група Нафтогаз офіційно спростовує це твердження: запасів газу вистачить для стабільного постачання тепла споживачам.
▶️ Крім того, Нафтогаз імпортує паливо з огляду на ризики, що можуть виникнути в умовах війни.
▶️ У 2024 році АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз, збільшило видобудотк товарного газу до 13,9 млрд кубометрів, а також ввела в експлуатацію 83 нові свердловини.
▶️ Опалювальний сезон 2024/2025 років Україна проходить, використовуючи газ власного видобутку.
Джерело: t.me/spravdi