Запасів газу в Україні вистачить для постачання тепла

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Всупереч окремим заявам, Україна має достатньо запасів газу для проходження поточного опалювального сезону.

▶️ Група Нафтогаз офіційно спростовує це твердження: запасів газу вистачить для стабільного постачання тепла споживачам.

▶️ Крім того, Нафтогаз імпортує паливо з огляду на ризики, що можуть виникнути в умовах війни.

▶️ У 2024 році АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз, збільшило видобудотк товарного газу до 13,9 млрд кубометрів, а також ввела в експлуатацію 83 нові свердловини.

▶️ Опалювальний сезон 2024/2025 років Україна проходить, використовуючи газ власного видобутку.

Джерело: t.me/spravdi

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