Сегодня 09:05
Засновник компанії-виробника БПЛА Боровик припустив, яке озброєння стане трендом на війні у 2026 році

Війна у 2026 році продовжиться технологічним проривом у сфері наземних роботизованих комплексів, роєвих БПЛА та розвитком штучного інтелекту

Про це в етері Еспресо розповів засновник компанії-виробника оборонної продукції "Перший контакт", учасник бойових дій Валерій Боровик

"Я гадаю, що у наступному році великий технологічний прорив відбудеться саме у сфері наземних роботизованих комплексів, підводних дронів, роєвих БПЛА та розвитку ШІ, а також електромагнітне та лазерне має себе показати й довести до масштабування. Саме ці технології можуть стати трендом війни на 2026 рік. Також, на мою думку, війна потроху може переноситись у космос. Втім, ймовірно, відбудеться це не в наступному році. Саме такою я бачу логічний розвиток цього світу", - розповів Боровик.

Він деталізував, що розвиток штучного інтелекту очевидно призведе до його застосування для протидії супутникам противника. Кожна країна буде шукати способи, щоб керувати своїми засобами з космосу.

"Зараз ми й наші партнери дуже активно працюємо над тим, щоб Україна мала своє розвідувальне угрупування. Що стосується космосу, про який я сказав, то мова йде про штучний інтелект поєднаний з безпілотниками, які можуть знищувати інші супутники й будуть заважати супутникам противника подавати сигнали, а точніше керувати засобами та звʼязком ближче до землі. Тобто, це все буде реалізовуватись, якщо країни знайдуть рішення для керування своїми засобами на землі, то інша сторона вимушена буде шукати методи виведення супутників з ладу", - додав він.

Джерело: espreso.tv

