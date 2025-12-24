Заступник командувача НГУ відвідав підрозділи Нацгвардії, які воюють на лінії зіткнення

Заступник командувача НГУ (по роботі з особовим складом) бригадний генерал Валентин Острижний відвідав підрозділи Нацгвардії, які гідно та результативно протистоять ворогу на лінії зіткнення.

Про це повідомляє пресслужба 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

Під час робочої поїздки він зустрівся з військовослужбовцями 5-ї окремої Слобожанської бригади «Скіф».

Зазначається, що під час візиту Валентин Острижний вручив почесні нагороди гвардійцям, які продемонстрували мужність, відвагу та справжній героїзм під час виконання бойових завдань.

Також він поспілкувався з особовим складом і командирами щодо актуальних потреб підрозділів, організації психологічної підтримки та морально-психологічного стану військових.

