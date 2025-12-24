Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:08
Просмотров: 67

Заступник командувача НГУ відвідав підрозділи Нацгвардії, які воюють на лінії зіткнення

Заступник командувача НГУ відвідав підрозділи Нацгвардії, які воюють на лінії зіткнення

Заступник командувача НГУ (по роботі з особовим складом) бригадний генерал Валентин Острижний відвідав підрозділи Нацгвардії, які гідно та результативно протистоять ворогу на лінії зіткнення.

Про це повідомляє пресслужба 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

Під час робочої поїздки він зустрівся з військовослужбовцями 5-ї окремої Слобожанської бригади «Скіф».

Зазначається, що під час візиту Валентин Острижний вручив почесні нагороди гвардійцям, які продемонстрували мужність, відвагу та справжній героїзм під час виконання бойових завдань.

Також він поспілкувався з особовим складом і командирами щодо актуальних потреб підрозділів, організації психологічної підтримки та морально-психологічного стану військових.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 