Затримки зарплат у росії перетворюються на масове явище: десятки тисяч родин залишаються без доходів

Наприкінці року російська економіка демонструє ознаки системної напруженості, що відображається в різкому зростанні скарг громадян на порушення трудових прав. За даними роструда, кількість звернень на початок грудня перевищила 70 тисяч, що у півтора раза більше, ніж торік. Найбільший приріст зафіксовано в категорії скарг на затримки зарплат – понад 26 тисяч випадків, що на 60 % більше, ніж рік тому. Паралельно на 33 % зросла кількість заяв про незаконні звільнення.

Заборгованість із виплати заробітної плати стала однією з ключових тенденцій року. На кінець жовтня сумарні борги досягли 2,2 млрд рублів, збільшившись за місяць майже на 11 %. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року показник зріс утричі, що стало максимальним рівнем із серпня 2020-го.

Попри офіційні звіти росстату про економічне зростання, його структура свідчить про критичну залежність від військово-промислового комплексу. Дві третини приросту ВВП цього року забезпечив сектор оборонного виробництва, який працює у тризмінному режимі. У третьому кварталі з 0,6 % зростання економіки 0,4 процентного пункту припало на «держуправління та забезпечення безпеки». Частка ВПК у новому ВВП зросла майже втричі порівняно з минулим роком: тоді він забезпечував лише 1 пункт із 4,3 % приросту.

Водночас корпоративні прибутки за три квартали 2025 року скоротилися на 7,7 %. Це посилює ризики несвоєчасних виплат зарплат, що тягне за собою зростання кредитної заборгованості, проблеми в банківському секторі та загрозу масштабнішої економічної кризи. На 1 грудня сума неоплачених розстрочок за новобудови сягла 1,5 трлн рублів, що становить 17 % від укладених договорів.

Така динаміка підкреслює, що формальне зростання ВВП в росії дедалі більше базується на військових витратах, тоді як соціально-економічні показники демонструють поглиблення кризи.

Джерело: szru.gov.ua

