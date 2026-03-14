Смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи в первый день американо-израильских ударов вывела на авансцену фигуру, которую долгое время держали на запасном пути. Моджтаба Хаменеи, сын нынешнего рахбара, больше не просто тень отца. Его восхождение на высшую должность знаменует собой окончательный триумф «глубинного государства» Ирана, которое представляет собой симбиоз радикального духовенства и верхушки КСИР.

Однако политическая программа Моджтабы, озвученная намедни на телевидении Ирана, отнюдь не план спасения страны, а манифест ускоренного самоуничтожения, который потянет за собой и его немногочисленных «союзников», включая кремль.

Программные амбиции Моджтабы, которого по слухам недавно ранили в ходе обстрелов, выглядят реалистично только в кабинетах спецслужб. Его главная цель — сохранение системы «велаят-э факих» в условиях тотальной ненависти со стороны поколения Z и краха экономики.

Для нового рахбара ядерное оружие фактически единственный гарант того, что его не постигнет судьба ливийского полковника Каддафи. Все сигналы из Тегерана указывают на то, что режим готов перейти «красную линию». Это не стратегия сдерживания, это прямой шантаж мирового сообщества.

Моджтаба делает ставку на «ось сопротивления». Но если раньше прокси-войны были инструментом влияния, то теперь они становятся единственным смыслом существования режима. Риск большой региональной войны сегодня выше, чем когда-либо, так как у Хаменеи ІІ нет иного способа легитимизировать свою власть, кроме как через схему «осажденной крепости».

Реализация новых планов Тегерана разбивается о жесткую позицию ключевых мировых игроков. Вашингтон окончательно похоронил надежды на «умеренный Иран». Любая попытка Моджтабы форсировать ядерную программу приведет к уничтожению иранской нефтяной инфраструктуры.

Саудовская Аравия и ОАЭ прекрасно понимают, что за улыбками дипломатов скрывается подготовка к экспансии. «Авраамовы соглашения» и сближение арабов с Израилем вот он прямой ответ на «программу» Хаменеи-младшего.

Брюссель, долгое время пытавшийся «умиротворить» Тегеран, похоже наконец проснулся. Иранские шахеды в украинском небе стали точкой невозврата. Теперь Европа обсуждает не снятие санкций, а признание КСИР террористической организацией.

Самый позорный аспект этой истории состоит в роли путинского режима.

Вся путинская политика на Ближнем Востоке не что иное, как череда стратегических провалов, замаскированных под «многоходовки». кремль так увлекся антизападной истерией, что не заметил, как стал заложником планов Тегерана.

Поддержка иранских прокси, таких как Хезболла и ХАМАС, окончательно похоронила отношения москвы с Иерусалимом. Теперь Израиль имеет полное моральное и политическое право отвечать рф симметрично, что мы уже видим по деградации российского влияния в Сирии.

Радикализация Ирана под руководством Моджтабы неизбежно ведет к его столкновению с амбициями Эрдогана. Турция не потерпит иранского доминирования на Кавказе и в Сирии. Поддерживая Тегеран, путин фактически толкает россию на путь прямого конфликта с Анкарой, важнейшим экономическим партнером рф.

Программа Моджтабы Хаменеи походит на утопию, построенную на страхе и репрессиях. Она не учитывает ни внутреннего разложения Ирана, ни технологического превосходства его врагов. Между тем путинский режим, окончательно утративший связь с реальностью, привязал будущее россии к иранскому тонущему кораблю. Вскорости иранские авантюры начнут бить по российским интересам с удвоенной силой, а «дружественный» Тегеран будет толкать падающего соседа в пропасть.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1028

