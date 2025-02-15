Зеленський дав пресконференцію на Мюнхенській безпековій конференції. Основні тези:
● Україна готова обговорювати з США усі параметри майбутнього миру, включно з членством України в НАТО.
● Зеленський вважає, що глава рф Владімір путін може готувати напад на країни НАТО вже у наступному році. Глава держави сказав, що вже цього року росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення на білоруському напрямку.
● У США наразі не готовий мирний план врегулювання війни. Україна відкрита до будь-яких обговорень, щоб зупинити путіна.
● Зеленський матиме офіційний візит до ОАЕ щодо питання обміну полонених. Потім — Саудівська Аравія з цього ж питання. Також проведе зустріч з Ердоганом у Туреччині, але не зустрічатиметься з росіянами.
● Президент повідомив, що в останні дні покращилася ситуація на Покровському напрямку.
● Удар був ціленаправлений в саркофаг ЧАЕС. Дрон йшов на висоті 85 метрів, яку не бачать радари, — Зеленський. Також він повідомив, що постраждало 30 людей та є важкопоранені.
● Зеленський повідомив, що на Курський напрямок перекинуть ще до 3 тисяч військових з КНДР.
● Президент вважає, що допоки Україна не буде в НАТО, їй необхідна 1,5-мільйонна армія, щоб мати змогу протистояти росії
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57535