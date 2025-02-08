Зеленський: Міноборони розробляє спеціальний контракт для українців 18-24 років

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують ініціативу для залучення до війська військовозобов’язаних від 18 до 24 років.

Для цієї категорії буде діяти спеціальний контракт. Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, пише Кореспондент.

«Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони відпрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація», – розповів він.

За словами Зеленського, наразі розробляється спеціальний контракт, в якому буде багато пільг, а також дуже високе грошове забезпечення.

«Деталі будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями. Це буде контракт на один рік», – зазначив президент.

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